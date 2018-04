Yön uutiskooste: USA:n ulkoministeriehdokas Mike Pompeo tapasi Kim Jong-unin, kertoo Washington Post

Turun puukottajan kuulemista yritetään jatkaa tänään

Turun puukottajan kuulemista yritetään jatkaa tänään. Eilen kuuleminen keskeytyi, koska puukkoiskun tehnyt mies kieltäytyi lounastauon jälkeen istumasta syytetyn penkille. Hän ei myöskään suostunut seisomaan, vaan halusi istua lattialla. Hänen asianajajansa mukaan miehen mielentila ei enää sallinut käsittelyn jatkamista. Puheenjohtaja päätti lopulta poistattaa miehen salista.

Puolustusasianajaja ja syyttäjä ehtivät kuulustella puukottajaa vain noin kolme tuntia ennen lounastaukoa.

Poliisi tehovalvoo liikennenopeuksia Euroopan-laajuisessa operaatiossa

Ajonopeuksiin kannattaa tänä aamuna kiinnittää erityistä huomiota, sillä Suomen poliisilaitokset osallistuvat vuorokauden kestävään kansainväliseen nopeusvalvontamaratoniin.

Poliisi tarkkailee erityisesti sellaisia taajama-alueita, joissa ylinopeudet ovat tyypillisiä, Poliisihallituksesta kerrotaan.

Valvontaoperaatioon osallistuu yli 20 Euroopan maata.

HS-gallup: SDP nousi suosituimmaksi puolueeksi

SDP on noussut suosituimmaksi puolueeksi, ilmenee Helsingin Sanomien teettämästä gallupista. Toiseksi suosituin on kokoomus.

Jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt, SDP saisi 21,4 prosentin äänisaliin. Kokoomus saisi äänistä 20,6 prosenttia.

SDP on käynyt jo ykkössijalla tänä vuonna esimerkiksi Ylen ja Iltalehden kyselyissä.

HS:n nyt julkaisemassa gallupissa kolmantena on keskusta ja neljäntenä vihreät.

Kannatusta kysyttiin Kantar TNS:n toteuttamassa kyselyssä reilulta 2 400 ihmiseltä 19.3–12.4. Virhemarginaali on noin kaksi prosenttiyksikköä suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla.

MT: Euroopan parlamentti perii Väyryseltä takaisin matkakorvauksia

Europarlamentaarikko Paavo Väyryseltä (kesk.) peritään takaisin matkakorvauksia, joita Euroopan parlamentti on myöntänyt hänelle vuodelle 2016. Asiasta uutisoi Maaseudun Tulevaisuus.

Takaisinperintää käsiteltiin maaliskuussa parlamentin puhemiehistön kokouksessa. Takaisinperinnästä päätettiin jo aiemmin Euroopan parlamentin hallinnossa, mutta Väyrynen pyysi lehden lähteiden mukaan asian uudelleenkäsittelyä. Puhemiehistön käsittely ei muuttanut hallinnon päätöstä.

Lehden lähteet eivät kerro takaisinperittävien määrää. Tiedot tulevat julkisiksi huhtikuun loppupuolella.

Väyrynen kertoo lehdelle, että aikoo valittaa päätöksestä.

Syyrian YK-lähettiläs: OPCW:n tarkastajat eivät ole vielä aloittaneet tutkimuksiaan Syyrian Dumassa

Syyrian YK-lähettiläs Bashar Jaafarin mukaan kemiallisten aseiden vastaisen järjestön OPCW:n tarkastajat eivät ole vielä aloittaneet tutkimuksiaan Syyrian Dumassa. Jaafarin mukaan tarkastajat odottavat edelleen vihreää valoa tutkimusten aloittamiselle Dumaan aiemmin matkustaneelta YK:n turvallisuustiimiltä.

Turvallisuustiimi on paikan päällä selvittämässä, voidaanko tarkastajat viedä sinne keskiviikkona, Jaafari kertoo.

Syyrian valtiollinen uutistoimisto Sana kertoi tiistaina tarkastajien jo saapuneen Dumaan. (Lähde: AFP)

WP:n lähteet: CIA:n johtaja ja USA:n ulkoministeriehdokas Mike Pompeo on tavannut Kim Jong-unin

Washington Postin lähteiden mukaan Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:n johtaja ja ulkoministeriehdokas Mike Pompeo tapasi Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin Pohjois-Koreassa pääsiäisviikonloppuna. Asiasta kertoo lehdelle kaksi asiaa lähellä olevaa lähdettä.

Lehden mukaan Pompeo toimi huippusalaisessa vierailussa presidentti Donald Trumpin edustajana. Tapaaminen oli lehden mukaan osa valmisteluita, joilla pohjustetaan Trumpin ja Kimin neuvotteluita Pohjois-Korean ydinaseohjelmasta.

Pompeo oli jo nimitetty Yhdysvaltain ulkoministeriehdokkaaksi ennen raportoitua vierailua Pohjois-Koreassa.

Barbara Bush on kuollut 92-vuotiaana

Yhdysvaltojen entinen ensimmäinen nainen Barbara Bush on kuollut. Asiasta on kertonut hänen perheensä.

Barbara Bush kuoli keskiviikkona 92-vuotiaana. Hän oli Yhdysvaltain 41. presidentin George H. W. Bushin vaimo ja 43. presidentin George W. Bushin äiti. Bush vanhempi ja Barbara Bush olivat naimisissa 73 vuotta.

Bushin toimisto kertoi aiemmin tällä viikolla, ettei useiden sairaalakäyntien jälkeen entinen ensimmäinen nainen enää yritä lääketieteellisin keinoin pidentää elämäänsä. Barbara Bush sairasti keuhkoahtaumatautia, ja hänellä oli sydämen vajaatoiminta. (Lähde: AFP)

Uusista Venäjä-pakotteista puhunut Haley: En sekoita asioita

Uusista Venäjä-pakotteista viime viikolla kertonut Yhdysvaltain YK-lähettiläs Nikki Haley on sanonut, ettei hän sekoita asioita. Haley kommentoi asiaa sen jälkeen, kun presidentti Donald Trumpin talousneuvonantaja oli sanonut Haleyn olleen liian hätäinen uusien pakotteiden julistamisessa. CNN:n mukaan talousneuvonantaja Larry Kudlow sanoi uskovansa, että tilanteen oli aiheuttanut jonkinlainen hetkellinen sekaannus.

Haley sanoi viime viikolla, että Yhdysvallat aikoo määrätä uusia pakotteita Venäjälle sen Syyrian hallinnolle antaman tuen takia.

Yksi matkustaja kuoli lentokoneen moottorin räjähdettyä Yhdysvalloissa

Yhdysvalloissa yksi ihminen on kuollut matkustajalentokoneen moottorin räjähdettyä, kertoo muun muassa New York Times. Southwest Airlines -yhtiön kone oli matkalla New Yorkista Dallasiin turman tapahtuessa. Kone teki pakkolaskun Philadelphiaan.

Viranomaiset ovat kertoneet, että tällä hetkellä turman uskotaan johtuvan moottoriviasta. Viranomaiset eivät ole toistaiseksi kertoneet, miten surmansa saanut kuoli. NBC Newsin mukaan koneen matkustajat ovat kuitenkin kertoneet, että surmansa sai nainen, joka osittain imeytyi ulos rikkoutuneesta ikkunasta. Ikkunan rikkoi matkustajien mukaan moottorista irronnut pala. (Lähde: AFP)

Castrojen kausi päättyy Kuubassa, tutkija ei odota merkittäviä muutoksia

Kuubassa päättyy torstaina yksi aikakausi, kun Raul Castro jättää presidentinviran. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Mikael Wigell ei odota suuria uudistuksia uudeksi presidentiksi todennäköisesti nousevalta Miguel Diaz-Canelilta.

Nykyinen varapresidentti Diaz-Canel on nykyhallinnon kasvatti, jota on valmisteltu tulevaan tehtävään jo pitkään, Wigell sanoo. Lisäksi Raul Castro säilyttää vielä toistaiseksi johtavan asemansa maata hallitsevassa kommunistisessa puolueessa sekä paljon vartijana olevissa asevoimissa.

Rasismikohun keskelle päätynyt Starbucks lähettää 175 000 yhdysvaltalaistyöntekijää syrjintäkoulutukseen

Rasismikohun keskelle päätynyt kahvilaketju Starbucks sulkee liikkeensä ja toimistonsa Yhdysvalloissa yhdeksi iltapäiväksi syrjintään liittyvän koulutuksen takia. Koulutukseen lähetetään lähes 175 000 yhtiön työntekijää.

Starbucks on saanut osakseen voimakasta kritiikkiä sen jälkeen, kun kaksi mustaa miestä pidätettiin yhtiön kahvilassa Philadelphiassa viime viikolla. Kahvilan työntekijä oli soittanut poliisit paikalle, koska miehet eivät ostaneet mitään. Miesten asianajajan mukaan kaksikko oli odottanut kolmatta miestä saapuvaksi liiketapaamiseen.

Koulutus järjestetään ensi kuun 29. päivä. (Lähde: AFP)