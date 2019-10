Yön uutiskooste: Yhdysvallat vakuuttaa, ettei aio vetäytyä kokonaan Syyriasta

Kuntien tietoturva paikoin rempallaan - verkostoitumisesta toivotaan lääkettä

Kuntaliitto ja Kyberturvallisuuskeskus ovat alkaneet rakentaa kuntien tietosuojavastaaville verkostoa, jonka kautta ajantasaisen tiedon jakaminen olisi nykyistä tehokkaampaa. Taustalla ovat kuntien tietojärjestelmiä vastaan tehdyt kyberhyökkäykset, joista on uutisoitu kesän ja syksyn aikana.

Kuntaliiton mukaan tietosuojavastaavien osaaminen vaihtelee kunnissa suuresti samoin kuin tietoturvaan käytettävät resurssit. Pienessä kunnassa esimerkiksi talousjohtaja tai ääritapauksessa jopa kunnanjohtaja saattaa olla oman toimensa ohessa tietosuojavastaava.

Venäjän Karjalan moottoritiehanke kääntyi ennätyssuureksi rahanpesututkinnaksi

Oikeus antaa tänään ratkaisunsa ennätyssuuressa rahanpesujutussa, jossa kahta virolaismiestä syytetään yli sadan miljoonan euron törkeästä rahanpesusta. Syyttäjän mukaan rikoksella tehtyä venäläisrahaa kierrätettiin suomalaisfirman kautta kolmansiin maihin noin 135 miljoonan euron arvosta.

Epäiltynä jutussa ovat suomalaisfirmassa toimineet 70- ja 44-vuotiaat virolaismiehet, jotka kiistävät syyllistyneensä rikokseen.

Rahat oli virolaismiesten mukaan tarkoitettu Venäjän Karjalan niin sanottuun Äänisen moottoritien suunnitteluhankkeeseen, josta Suomessakin uutisoitiin vuonna 2013.

Moottoritien oli tarkoitus kulkea Parikkalan kohdalta ainakin Petroskoihin asti. Syyttäjän mukaan kyse oli kuitenkin vain rahanpesun kulissista.

Eduskunnan lähetekeskustelussa puidaan ensi vuoden budjettia

Eduskunnan lähetekeskustelussa puidaan tänään ensi vuoden talousarvioesitystä. Lisäksi lähetekeskustelussa keskustellaan talousarvioesitykseen liittyvistä budjettilakiesityksistä ja vuosia 2020–2023 koskevasta julkisen talouden suunnitelmasta.

Pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallitus antoi eilen eduskunnalle esityksensä ensi vuoden budjetiksi. Esityksessä tuloiksi arvioidaan 55,6 miljardia euroa ja määrärahoiksi esitetään 57,6 miljardia.

Budjettiesitys on siten 2 miljardia euroa alijäämäinen. Valtionvelan ennakoidaan nousevan 109 miljardiin euroon.

Eduskunta hyväksyy talousarvioesityksen vuodenvaihteeseen mennessä.

EU:n maahanmuuttoministerit arvioivat tänään yhteistyötä Turkin kanssa

EU-maiden sisäministerit keskustelevat tänään Välimeren maahanmuuttotilanteesta.

Eniten siirtolaisia Eurooppaan saapuu tällä hetkellä Välimeren itäistä reittiä pitkin. Turkista on saapunut merireittiä pitkin Kreikkaan tänä vuonna noin 36 000 siirtolaista.

Sisäministerien odotetaan keskustelevan tänään yhteistyöstä Turkin kanssa.

Esille nousee myös neljän maan ehdotus Välimereltä pelastettujen turvapaikanhakijoiden jakamisesta vapaaehtoisten EU-maiden kesken. Saksa, Ranska, Italia ja Malta ovat ehdottaneet väliaikaista mekanismia, jolla Välimereltä pelastetut turvapaikanhakijat saataisiin ohjattua eteenpäin mahdollisimman nopeasti.

Samsung varoitti tuloksensa romahtavan yli 50 prosentilla

Elektroniikkajätti Samsung Electronics on antanut tulosvaroituksen kolmannesta vuosineljänneksestä. Eteläkorealaisyhtiön mukaan se odottaa heinä-syyskuun operatiivisen liiketuloksensa putoavan 56 prosentilla vuodentakaisesta.

Kyseessä on jo neljäs perättäinen vuosineljännes, jolloin Samsungin tulos heikkenee.

Samsungin tulosta rasittaa erityisesti muistipiirien hiipunut kysyntä, sillä yhtiö on maailman suurien muistipiirien valmistaja. Myös Samsungin matkapuhelinten kysyntä on heikentynyt. (Lähde: AFP)

Yhdysvaltalaisviranomainen: USA ei vetäydy Syyriasta kokonaan

Yhdysvallat on siirtänyt joukkojaan pois Syyrian pohjoisrajalta, mutta Yhdysvallat ei aio vetäytyä kokonaan maasta, sanoo yhdysvaltalaisviranomainen uutistoimisto AFP:lle.

Uutistoimiston lähteen mukaan vain 50–100 Yhdysvaltain sotilasta on vedetty pois Syyrian rajan tuntumasta Turkin uhattua joukkojensa ylittävän sen.

AFP:lle puhuneen viranomaisen mukaan vaikuttaa siltä, että Turkki suunnittelee jonkinlaista sotilasoperaatiota, mutta Yhdysvaltain joukot eivät osallistu tilanteeseen. (Lähde: AFP)

Irakin presidentti vetosi televisiossa rauhattomuuksien lopettamiseksi

Irakin presidentti Barham Saleh on vedonnut televisiopuheessa maassa protestoiviin kansalaisiin. Saleh sanoi maanantaina, että tilanteen eskaloituminen on estettävä ja Irakissa on käytävä rehellinen, kansallinen dialogi. Ulkovaltojen ei presidentin mukaan tule puuttua tilanteeseen.

Salehin mukaan mielenosoittajia tai viranomaisia vastaan hyökkäävät ovat "kansan vihollisia".

Irakin armeija myönsi maanantaina käyttäneensä "liiallista voimaa" joukkomielenosoituksen taltuttamiseksi maan pääkaupungissa Bagdadissa. Lääkäreiden ja turvallisuusjoukkojen mukaan 13 ihmistä kuoli mielenosoituksissa yön aikana. Yhteensä jo toistasataa ihmistä on kuollut viime tiistaina alkaneissa protesteissa. (Lähde: AFP)

Johnson aikoo taas pyytää kuningatarta laittamaan brittiparlamentin tauolle

Britanniassa pääministeri Boris Johnsonin on tänään määrä pyytää jälleen parlamentille istuntotaukoa kuningattarelta.

Uutiskanava BBC:n mukaan tiistain on määrä olla viimeinen päivä, jolloin brittiparlamentti kokoontuu ennen toista Johnsonin pyytämää istuntotaukoa. Parlamentin on määrä palata töihin 14. lokakuuta.

EU odottaa Johnsonilta näkemystä siitä, miten Britannian EU-ero on tarkoitus järjestellä. Mahdollista lykkäystä Johnsonin tulee pyytää 19. lokakuuta mennessä.

Britannian korkein oikeus linjasi syyskuussa, että Johnsonin aiemmin pyytämä viiden viikon istuntotauko oli laiton.

Nobel-viikko jatkuu fysiikan palkinnon julkistamisella

Nobel-palkintoviikko jatkuu tänään fysiikan palkinnon saajan julkistuksella. Tieto palkitusta kerrotaan puolenpäivän jälkeen Suomen aikaa.

Viime vuonna palkinnon sai kolme laserfyysikkoa. Heidän työtään luonnehdittiin uraauurtavaksi teollisuuden ja lääketieteen tarkkuuslaitteiden kehittämisessä, esimerkiksi silmäkirurgiassa.

Nobel-viikko huipentuu perjantaina, kun kerrotaan, kuka tai ketkä saavat rauhanpalkinnon.

Joker rikkoi lokakuun ensi-iltaennätyksen

Joaquin Phoenixin tähdittämä Joker teki lokakuun uuden lippukassaennätyksen ensi-iltaviikonloppunaan. Warner Brosin uutuuselokuva keräsi viikonloppuna Pohjois-Amerikassa 96,2 miljoonan dollarin tulot.

Aiempi lokakuun ennätys oli Venomin viime vuoden 80,25 miljoonan ensi-iltaviikonloppu.

Joker kertoo supersankari Batmanin arkkivihollisen Jokerin syntytarinan. Phoenix näyttelee nimiroolin. Sarjakuvaelokuvaksi harvinainen synkkä filmi on saanut kriitikoilta enimmäkseen posiitivisen vastaanoton. (Lähde: AFP)

Korpisalon Columbus sai voittotilinsä auki jatkoajalla

Joonas Korpisalon ja Markus Nutivaaran Columbus Blue Jackets on ottanut kauden ensimmäisen voittonsa jääkiekon NHL:ssä. Columbus aiheutti Buffalo Sabresille kauden ensimmäisen tappion viemällä voiton kotonaan jatkoajalla maalein 4–3.

Kauden kaksi ensimmäistä otteluaan voittanut Buffalo meni avauserässä 2–0-johtoon, mutta kotijoukkue tuli rinnalle ja ohi. Buffalo tasoitti vielä kolmannen erän lopussa, mutta Alexandre Texier iski Columbuksen voittomaalin jatkoajalla.

Korpisalo torjui Columbuksen maalilla 15 laukausta.