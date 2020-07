Yön uutiskooste: sovun etsiminen jatkuu EU:ssa, maailmassa yli 600 000 koronakuolemaa

Sovun etsiminen jatkuu EU:n suurissa rahaneuvotteluissa

EU-johtajat jatkavat tänään neuvotteluja 750 miljardin euron elpymisvälineestä sekä monivuotisesta budjetista. Huippukokous alkoi perjantaina, mutta merkittävästä edistyksestä ei ensimmäisen päivän aikana kerrottu julkisuuteen.

Johtajat keskustelivat Suomen aikaa yli puoleenyöhön. Kokousta on määrä jatkaa tänään puoliltapäivin.

Neuvotteluissa vaikeita kysymyksiä ovat esimerkiksi elpymisvälineen koko ja sen sisältämien lainojen ja tukien suhde. EU-maita jakaa myös esimerkiksi suhtautuminen siihen, millä tavalla EU-rahojen käyttö tulisi sitoa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen.

Yli 40-vuotiaista autoista löydetään katsastuksessa yleensä vähemmän vikoja kuin monista uudemmista autoista

Suomalaiset näyttäisivät pitävän erityisen hyvää huolta omistamistaan vanhoista autoista. Yli 40-vuotiaista autoista löydetään katsastuksessa yleensä selvästi vähemmän vikoja kuin 15–30 -vuotiaista autoista.

Vanhojen autojen katsastus muuttui toukokuun puolivälissä. Yli 40-vuotiaat ajoneuvot on nykyään katsastettava kahden vuoden välein ja museoautot neljän vuoden välein.

Vanhat autot ovat pieni osa kaikista Suomessa katsastettavista autoista, joten niiden katsastusmäärien väheneminen tuskin näkyy katsastuskonttoreilla kovinkaan merkittävästi, A-Katsastuksesta kerrotaan.

Sää jatkuu lämpimänä viikonloppuna

Lämpimät ilmat jatkuvat vielä viikonloppuna, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Juha Tuomala kertoi perjantaina.

Lämpötilat liikkuvat tänään päivän aikana 23–28 asteen välillä, pilvisillä alueilla lämpötila pysyttelee 22 asteessa. Pohjois-Lapissa lämpötila jää 15–21 asteen välille, ja lähinnä Käsivarren alueella voi tulla hajanaisia sateita.

Huomenna pilvisyys lisääntyy, ja Pohjois-Lapissa sateet voivat jatkua.

Maanantain aikana taas nautitaan paikoin jopa hellelukemista, erityisesti maan itä- ja keskiosissa.

EU tuomitsee Yhdysvaltojen pakotepolitiikan

Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkein edustaja Josep Borrell arvostelee Yhdysvaltojen pakotepolitiikkaa ja pakotteilla uhkailua. Hänestä on huolestuttavaa, että maa käyttää niitä yhä useammin.

Borrell mainitsee erityisesti pakotteet eurooppalaisia yrityksiä vastaan, mutta myös Iraniin, Kuubaan ja Kansainväliseen rikostuomioistuimeen kohdistuneet toimet.

Yhdysvaltojen ulkoministeri Mike Pompeo varoitti aiemmin viikolla, että Saksan ja Venäjän väliselle Nord Stream 2 -kaasuputkihankkeelle voidaan määrätä pakotteita.

Koronavirukseen liittyviä kuolemia on maailmanlaajuisesti vahvistettu nyt yli 600 000

Maailmanlaajuisesti on kirjattu nyt yli 600 000 koronavirukseen liittyvää kuolemaa, selviää yhdysvaltalaisen Johns Hopkinsin yliopiston seurannasta. Koronavirustartuntoja on todettu jo yli 14 miljoonaa.

Maailman terveysjärjestö WHO kertoi aiemmin, että koko maailman koronatartunnoissa nähtiin perjantaina synkkä vuorokausiennätys. CNN:n mukaan WHO kertoi yli 237 000 uudesta tartunnasta.

Määrällisesti eniten tartuntoja ja virukseen liittyviä kuolemia on raportoitu Yhdysvalloissa. Toiseksi eniten tartuntoja ja kuolemia on vahvistettu Brasiliassa.

Yhdysvalloissa yli 77 600 uutta koronatartuntaa - päiväluku nousi ensimmäistä kertaa yli 70 000:n

Yhdysvalloissa päivittäisten koronavirustartuntojen määrä on noussut ensimmäistä kertaa yli 70 000:n, kertoo baltimorelaisen Johns Hopkinsin yliopiston seuranta. Sen mukaan maassa kirjattiin perjantaina vähän yli 77 600 uutta tartuntaa vuorokauden aikana.

Torstaina uusia tartuntoja oli yli 9 000 vähemmän, noin 68 500.

Uusia virukseen liittyviä kuolemia tilastoitiin perjantaina noin 930, hieman vähemmän kuin päivää aiemmin.

Yhdysvalloissa on vahvistettu määrällisesti eniten koronavirustartuntoja ja niihin liittyviä kuolemia maailmassa. Tartuntoja on maassa jo yli 3,64 miljoonaa ja yli 139 000 ihmistä on kuollut. (Lähde: AFP)

Texasin ja Arizonan viranomaiset ovat joutuneet hankkimaan lisää kylmätilaa ruumiille

Yhdysvalloissa ruumishuoneet täyttyvät lisääntyneiden koronavirustartuntojen seurauksena erityisesti Arizonan ja Texasin osavaltioissa, kertoo yhdysvaltalaiskanava CNN. Viranomaiset ovat joutuneet etsimään lisää kylmätiloja ruumiiden säilyttämistä varten.

Yhdysvaltain terveysviraston pääjohtaja Francis Collins kommentoi maan virustilannetta CNN:lle sanomalla, että Yhdysvallat "ei todellakaan ole voittanut taistelua koronavirusta vastaan".

Yhdysvalloissa on maailmanlaajuisesti vahvistettu eniten koronavirustartuntoja ja niihin liittyviä kuolemia. Ainakin yli 139 000 ihmistä on kuollut maassa virukseen liittyen.

Yhdysvaltain Portlandissa kerrotaan mielenosoittajien kaappauksista - viranomaiset haluavat liittovaltion joukot pois kaupungista

Yhdysvaltojen Portlandissa kaupungin viranomaiset ovat vaatineet presidentti Donald Trumpin hallintoa vetämään liittovaltion joukot pois kaupungista, kirjoittaa muun muassa Washington Post.

Liittovaltion tahojen on kerrottu muun muassa ajavan Oregonin osavaltiossa sijaitsevassa kaupungissa tunnuksettomilla autoilla ja kaappaavan mielenosoittajia kaduilta.

Uutistoimisto AFP kirjoittaa, että liittovaltion laajaa läsnäoloa kaupungissa on perusteltu rakennusten suojelulla.

New York Times kirjoittaa, että kaupungissa on osoitettu mieltä 50 päivää putkeen sen jälkeen, kun mustaihoinen George Floyd kuoli Minneapolisissa poliisin käsissä.

West Ham varmisteli sarjajatkoaan, Watford kaatui 3-1

Jalkapallon Englannin Valioliigassa West Ham on käytännössä sinetöinyt sarjapaikkansa myös ensi kaudelle. Lontoolaisseura voitti perjantain myöhäisottelussa kotonaan Watfordin luvuin 3–1.

Sekä West Ham että Watford ovat pysytelleet sarjassa juuri ja juuri putoamissijojen yläpuolella. Perjantain otteluun joukkueet lähtivät tasapisteistä, mutta voitto ja maaliero takana tuleviin käytännössä varmistivat West Hamin jatkon. Se nousi 37 pisteeseen ja sijalle 15, ohi samoissa pisteissä olevan Brightonin.

Eroa ensimmäisen putoajan paikalla olevaan joukkueeseen on nyt kuusi pistettä.

Kaikilla Valioliigan joukkueilla on jäljellä enää kaksi ottelua.