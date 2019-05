YK: Jemenin kapinalliset vetäytyvät Hodeidasta – järjestön mukaan kyseessä ensimmäinen konkreettinen askel joulukuun tulitaukosopimuksen jälkeen

Jemenissä huthikapinalliset alkavat vetäytyä lauantaina Hodeidan satamakaupungista, kertoo YK.

YK:n mukaan vetäytymisilmoitus on ensimmäinen konkreettinen askel sen jälkeen, kun kapinalliset ja hallituksen joukot sopivat tulitauosta joulukuussa. YK kertoo, että kapinalliset ovat luvanneet vetäytyä kolmesta tärkeästä satamasta: Hodeidasta, Saleefista ja Ras Issasta.

YK:n tarkkailijat seuraavat vetäytymistä. Huthikapinallisten oli määrä vetäytyä Hodeidasta jo helmikuussa, mutta operaatio epäonnistui.

Jemen on sisällissodassaan ajautunut nälänhädän partaalle. Hodeidan satamakaupunki on erityisen merkittävä, sillä sen kautta maahan kuljetetaan pääosa tuontitavarasta ja humanitaarisesta avusta.

Sitten vuoden 2015 kymmeniätuhansia ihmisiä on kuollut huthikapinallisten ja Saudi-Arabian tukemien hallituksen joukkojen välisissä yhteenotoissa. Monet kuolonuhreista ovat olleet siviilejä. YK:n mukaan sota on saanut aikaan maailman pahimman humanitaarisen kriisin. Arvioiden mukaan yli 24 miljoonaa jemeniläistä eli yli kaksi kolmasosaa maan väestöstä on humanitaarisen avun tarpeessa.

Pelastakaa Lapset -järjestö varoitti huhtikuun lopussa maassa mahdollisesti voimistuvasta koleraepidemiasta. Vuodenvaihteen jälkeen jo yli 100 000 alle 15-vuotiasta jemeniläislasta on sairastunut koleraan. Määrä on yli kaksinkertainen viime vuoden vastaajaan ajanjaksoon verrattuna.