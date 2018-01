YK: Jemenin sodassa kuollut tai haavoittunut tuhansia lapsia, satojatuhansia kärsii aliravitsemuksesta

Jemenin sodassa on kuollut tai haavoittunut yli 5 000 lasta, kertoo YK:n lastenjärjestö Unicef. Järjestön mukaan tämä tarkoittaa, että vuoden 2015 maaliskuusta lähtien keskimäärin viisi lasta on kuollut tai haavoittunut päivässä. Lisäksi noin 400 000 lasta kärsii vakavasta aliravitsemuksesta.

Unicef kertoi tiistaina Jemenin pääkaupungissa Sanaassa julkistamassaan raportissa muun muassa myös, että lähes kaksi miljoonaa jemeniläislasta ei ole koulussa. Heistä neljännes on ollut poissa koulusta siitä lähtien, kun Jemenin konflikti kiihtyi Saudi-Arabian johtaman liittouman ryhtyessä tukemaan hallitusta keväällä 2015.

Raportin mukaan Jemenissä yli kolme miljoonaa lasta on syntynyt sodan keskellä. Huolensa Jemenin lapsista ilmaisseen Unicefin mukaan lapset ovat kärsineet vuosia kestäneistä väkivaltaisuuksista, köyhyydestä, aliravitsemuksesta ja peruspalveluiden puutteesta. Lisäksi monet ovat joutuneet jättämään kotinsa.

– Kokonainen lasten sukupolvi Jemenissä kasvaa tietämättä muusta kuin väkivallasta, sanoo Unicefin Jemenin edustaja Meritxell Relano .

– Lapset kärsivät sodan tuhoisista seurauksista. Sota ei ole heidän aloittamansa.

Maailman pahin humanitaarinen katastrofi

Relano sanoo myös, että aliravitsemus ja sairaudet rehottavat Jemenissä peruspalveluiden romahtaessa. Sodasta selviävät kantavat todennäköisesti fyysisiä ja henkisiä arpia lopun elämäänsä, hän sanoo.

YK:n mukaan Jemenissä on käynnissä maailman pahin humanitaarinen katastrofi ja Unicefin mukaan yli 11 miljoonaa lasta eli lähes kaikki Jemenin lapset ovat humanitaarisen avun tarpeessa. Unicef vaatii raportissaan muun muassa, että avun toimittaminen sitä tarvitseville on taattava.

Jemenin kansainvälisesti tunnustettu hallitus ilmoitti tiistaina taloudellisista vaikeuksista ja pyysi apua muun muassa liittolaiseltaan Saudi-Arabialta. Pääministeri Ahmed bin Dagher jakoi Facebookissa liittolaisille suunnatun kirjeen, jossa hän pyysi taloudellista apua "Jemenin pelastamiseksi nälänhädältä".

Jemenissä sotivat hallitus ja huthikapinalliset. YK:n asiantuntijat ovat sanoneet, ettei Jemenin valtiota käytännössä enää ole olemassa. Asiantuntijaryhmän mukaan yhden valtion tilalle on tullut useita pieniä valtioita, jotka taistelevat keskenään.

Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan Jemenin sodassa on kuollut yli 9 000 ihmistä sen jälkeen, kun saudijohtoinen liittouma ryhtyi tukemaan hallitusta. Puolestaan huhtikuussa alkaneessa koleraepidemiassa on WHO:n mukaan kuollut yli 2 200 ihmistä. Tauti on levinnyt maassa nopeasti hygienia- ja viemäröintiolojen huononnuttua.