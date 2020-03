YK: Koronaeristyksissä ja -karanteeneissa noudatettava ihmisoikeuksia

YK muistuttaa maailman hallituksia siitä, että taistelussa uutta koronavirusta vastaan tulee noudattaa ihmisoikeuksia. YK:n ihmisoikeusvaltuutetun Michelle Bacheletin mukaan eristykset, karanteenit ja muut varotoimet pitää aina järjestää ihmisoikeusstandardien mukaisesti ja tavalla, joka on tarpeellinen ja kohtuullinen.

– Lääkärinä ymmärrän tarpeen monenlaisille toimille taistelussa tautia vastaan ja entisenä valtion johtajana ymmärrän usein vaikean tasapainottelun, kun pitää tehdä kovia päätöksiä. Yrityksemme taistella virusta vastaan eivät kuitenkaan toimi, ellemme lähesty sitä kokonaisvaltaisesti, Chilen entinen presidentti Bachelet sanoi.

Hänen mukaansa kaikkein heikoimmassa asemassa olevia, kuten köyhiä, sairaita, vanhuksia ja laitoksissa eläviä, pitää suojella. Bachelet myös varoitti, että koulujen sulkemiset voivat johtaa siihen, että vanhemmat jäävät kotiin hoitamaan lapsiaan ja saattavat menettää työnsä.

– Ihmiset, jotka tulevat taloudellisesti toimeen juuri ja juuri, saatetaan liian helposti tönäistä yli laidan toimilla, joilla ehkäistään virusta.

Maailmanlaajuisesti on todettu jo yli satatuhatta koronavirustapausta. Tauti on tappanut yli 3 300 ihmistä.

Viruksen leviäminen jatkuu

Koronavirus jatkoi perjantaina leviämistään uusiin maihin. Tartunnoista ilmoittivat muun muassa Serbia, Vatikaani ja länsiafrikkalainen Kamerun. Afrikka on toistaiseksi valtaosin säästynyt virukselta, mutta Saharan eteläpuolisessa Afrikassa Senegalissa on rekisteröity neljä tapausta, kaikki ulkomaalaisilla. Myös Etelä-Afrikasta ja Nigeriasta on löytynyt yksi tapaus kummastakin. Egyptistä löytyi perjantaina 12 uutta tartuntaa Niilin risteilyalukselta.

Ruotsin ulkoministeriö kehotti perjantaina kansalaisia välttämään kaikkea tarpeetonta matkustamista Pohjois-Italiaan. Esimerkiksi torstaina ilmoitetuista 28 uudesta tartunnasta ainakin puolella on suora yhteys Italiaan. Ruotsissa on jo toista sataa viruksen saanutta.

Virus levisi myös suomalaisten suosimalle Gran Canarian lomasaarelle, mistä löytyi ensimmäinen koronavirustapaus, kertovat Espanjan terveysviranomaiset Twitterissä. Tartunnan saanut on italialaisnainen, joka ei kuitenkaan ole saanut oireita.

Tartunta löytyi Arinagan alueelta, missä nainen on pantu karanteeniin loma-asuntoonsa. Espanjalaismedian mukaan naisen kolme ystävää yritti torstaina päästä lentokoneeseen, mutta pääsy evättiin ja kolmikko pantiin karanteeniin.

Jo aikaisemmin virusta on tavattu Teneriffalta ja La Gomeran saarelta.

Iranin ex-apulaisulkoministeri kuoli virukseen

Viruksen pahimmin runtelemiin maihin kuuluvassa Iranissa rekisteröitiin 17 uutta koronaviruskuolemaa. Uusia tartuntoja rekisteröitiin yli 1 200, mikä nosti viruksen saaneiden kokonaismäärän jo yli 4 700:n. Kuolleita on pitkälti toista sataa.

Kuolleiden joukossa oli myös Iranin ulkoministeriön neuvonantaja ja maan entinen apulaisulkoministeri Hossein Sheikholeslam, 68. Virus on levinnyt myös maan parlamenttiin, missä noin kahdeksan prosenttia kansanedustajista on sairastunut. Heidän joukossaan ovat muun muassa maan apulaisterveysministeri ja yksi parlamentin varapuhemiehistä, kertoi Radio Farda.

Iran on sulkenut koulut ja yliopistot viruksen vuoksi, lyhentänyt työaikaa ja peruuttanut kaikki suuret urheilu- ja kulttuuritapahtumat estääkseen viruksen leviämisen.

Etelä-Korea suuttui Japanin karanteenista

Etelä-Korea uhkasi perjantaina vastaavansa Japanin toimiin sen jälkeen kun Japani ilmoitti laajasta karanteenista maahan tuleville eteläkorealaisille. Japanin pääministeri Shinzo Abe sanoi torstaina, että Etelä-Koreasta ja Kiinasta tulevat tai näissä maissa käyneet joutuvat 14 päiväksi karanteeniin Japanissa.

Etelä-Korean ulkoministeriö kutsui Japanin suurlähettilään puhutteluun karanteenin vuoksi. Etelä-Korea vihjaili niin ikään, että Japanilla saattaa olla karanteenimääräystensä takana muita motiiveja kuin pelkkä koronavirustartunta.

Japanin ja Etelä-Korean suhteita varjostaa edelleen Japanin julma siirtomaahallinto Korean niemimaalla vuosina 1910–1945.

Thaimaa kertoi perjantaina, ettei se ota käyttöön pakollista karanteenia matkustajille, jotka tulevat maahan viruksen pahiten vaivaamista maista. Sen sijaan maan terveysviranomaiset suosittelevat Kiinasta, Iranista, Italiasta ja Etelä-Koreasta tulevia ihmisiä pysymään sisätiloissa ja ilmoittautumaan viranomaisille tarkkailua varten.

YK muistutti perjantaina kaikkia maita siitä, että karanteeneissa ja viruksen torjuntatoimissa on kunnioitettava ihmisten perusoikeuksia ja ylilyöntejä on vältettävä.

Risteilyaluksella testataan matkustajia

Yhdysvalloissa terveysviranomaiset ovat testanneet Kalifornian rannikolle pysähtyneen risteilijän matkustajia koronaviruksen varalta.

Grand Princess -risteilijällä on 3 500 matkustajaa ja miehistön jäsentä. Osa laivalla olijoista on saanut koronavirukseen sopivia oireita, joten viranomaiset ovat siirtäneet aluksen paluuta San Franciscoon.

Risteilijä on tulossa Havaijilta. Viranomaisten mukaan alus pysyy merellä siihen saakka, kunnes oireita saaneiden testitulokset ovat tiedossa.

Uutistoimisto AFP:n risteilijältä tavoittama matkustaja kertoi aluksen kapteenin ilmoittaneen torstai-iltana paikallista aikaa, että aluksella ei ole vahvistettuja tartuntatapauksia ja että lopulliset tulokset julkistetaan seuraavana päivänä.

Toinen AFP:n haastattelema matkustaja kertoi, että ihmiset eivät panikoi vaan näyttävät hyväksyvän matkantekoon tulleen viivästyksen. Matkustajat saivat liikkua laivalla vapaasti, mutta torstaina lounaan jälkeen heitä pyydettiin pysymänä hyteissään.

Grand Princess -alus kuuluu samalle Princess Cruises -yhtiölle kuin Diamond Princess -alus, joka oli pitkään karanteenissa Japanissa. Yli 700 Diamond Princess -aluksen matkustajaa sai virustartunnan ja ainakin kuusi kuoli.

Hubeissa ei tartuntoja, Wuhanissa edelleen toista sataa

Kiinassa Hubein maakunnasta pois lukien Wuhanin kaupunki ei perjantaina raportoitu yhdestäkään uudesta koronavirustartunnasta vuorokauden aikana. Viruksen lähtöpaikkana pidetystä Wuhanista sen sijaan löytyi 126 uutta tartuntaa, kertoo BBC.

Kiinan viranomaisten mukaan Wuhanin tartunnat saattavat loppua kokonaan jo kuluvan kuun aikana. Sen sijaan ulkomailta Kiinaan tuotujen tartuntojen määrä nousi perjantaina edellispäivään verrattuna. Ulkomailta tuotuja koronavirustartuntoja on nyt varmistunut yhteensä 36.

Kiinassa kerrottiin perjantaina yhteensä 143 uudesta tartunnasta. Tartuntojen määrä kasvoi jo toisena päivänä peräkkäin.

Kiinassa on saanut koronaviruksen yli 80 000 ihmistä. Heistä yli 3 000 on kuollut.

Kiinan ulkopuolella eniten virustartuntoja on Etelä-Koreassa, missä yli 6 000 ihmistä on saanut viruksen ja 42 on kuollut.