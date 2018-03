YK: Syyrian siviilien elinolot ovat nyt pahemmat kuin koskaan sodan aikana

Siviilien elinolot Syyriassa ovat pahemmat kuin koskaan seitsemän vuotta jatkuneen sodan aikana, sanoi YK:n pakolaiskomissaari Filippo Grandi perjantaina. Hänen mukaansa liki 70 prosenttia syyrialaisista elää äärimmäisessä köyhyydessä.

Maailman terveysjärjestö WHO puolestaan kertoi, että hyökkäykset sairaaloita ja muita terveydenhuollon kohteita vastaan ovat lisääntyneet alkuvuonna. Hyökkäysten kohteeksi on joutunut muun muassa 20 sairaalaa ja kaksi ambulanssiasemaa. WHO vaatikin kaikkia osapuolia Syyriassa lopettamaan heti hyökkäykset sairaaloita ja niiden henkilökuntaa sekä avustustyöntekijöitä vastaan.

Avustussaattue onnistui perjantaina viemään ruokaa nälästä kärsiville ihmisille piiritettyyn Itä-Ghoutaan. Liki 950 ihmistä on kuollut Syyrian hallinnon joukkojen aloitettua suurhyökkäyksen Itä-Ghoutaan lähes kolme viikkoa sitten.