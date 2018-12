YK: Yli puolet maailman väestöstä pääsee jo internetiin

Yli puolella maailman väestöstä on nyt pääsy internetiin, kertoi YK perjantaina. Maailmanjärjestön mukaan nettiä käyttää 3,9 miljardia ihmistä.

– Kyseessä on merkittävä askel kohti yhä globaalimpaa tietoyhteiskuntaa, sanoi kansainvälisen televiestintäliiton Itun johtaja Houlin Zhao.

Itun mukaan netin käyttö rikkaissa teollisuusmaissa on noussut jo yli 80 prosenttiin, kun se vuonna 2005 oli vain hitusen yli 51 prosenttia. Nopeinta kasvu on kuitenkin ollut Afrikassa, missä käyttäjien määrä on yli kymmenkertaistunut reilussa vuosikymmenessä runsaasta kahdesta prosentista vajaaseen 25 prosenttiin.

Järjestön mukaan lähes koko maailman väestö, eli 96 prosenttia, elää jo matkapuhelinverkkojen kuuluvuusalueella.