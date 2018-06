YK-lähteet: USA aikeissa jättää YK:n ihmisoikeusneuvoston

Yhdysvaltain odotettiin tiistaina ilmoittavan vetäytymisestään YK:n ihmisoikeusneuvostosta, kertoivat YK:n virkamieslähteet AFP:lle.

Lähteiden mukaan Yhdysvaltain YK-lähettiläs Nikki Haley ilmoittaisi asiasta tiedotustilaisuudessa, joka oli määrä pitää ulkoministeri Mike Pompeon kanssa Washingtonissa kello 17 paikallista aikaa eli puolilta öin Suomen aikaa.

Päätöksen taustalla kerrotaan olevan muun muassa neuvoston suhtautuminen Israeliin. Yhdysvallat on pitänyt sitä epäreiluna. YK on myös voimakkaasti kritisoinut Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinnon menettelyä, jossa luvatta maahan tulleita siirtolaislapsia on erotettu perheistään Yhdysvaltain ja Meksikon rajalla.

USA:n lähtöaikeista kertoivat nimettömät lähteet myös uutistoimisto Bloombergille ja CNN:lle. Bloombergin mukaan USA:n lähtö ihmisoikeusneuvostosta on ollut odotettavissa. Viime vuonna neuvostolle pitämässään puheessa Haley syytti neuvostoa armottomasta kampanjasta Israelia vastaan.

YK ei ole halunnut kommentoida tietoa virallisesti ennen ilmoitusta.

– Odotamme, että kuulemme päätöksen yksityiskohdat ennen kommentoimista, sanoo YK:n tiedottaja Stephane Dujarric.

Korjattu aiempaa uutista: 4. viimeisessä lauseessa puhuttiin virheellisesti YK:n lähdöstä, vaikka kyseessä on USA:n lähtö.