YK:n henkilöstöä syytettiin liki 140 seksuaalisesta hyväksikäyttötapauksesta viime vuonna

YK:n alaisuudessa työskenteleviä henkilöitä syytettiin kaikkiaan 138 seksuaalisesta hyväksikäyttötapauksesta viime vuonna, ilmenee tuoreesta raportista. Noin puolet syytöksistä kohdistui rauhanturvaamisen parissa työskenteleviin. Syytöksiä esitettiin kymmenen rauhanturvaoperaation henkilöstöä vastaan.

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres on vakuuttanut, että YK lisää ponnisteluja varmistaakseen, etteivät sen rauhanturvaajat syyllisty seksuaaliseen hyväksikäyttöön alueilla, jonne joukot on lähetetty suojelemaan konfliktien keskellä asuvia siviilejä. Guterresin mukaan tämän varmistaminen on hänen pääprioriteettejaan.

YK:n rauhanturvatehtävissä työskentelee yli 90 000 sotilasta.

Viime vuosina hyväksikäyttötapauksia on ilmennyt erityisesti Keski-Afrikan tasavallan rauhanturvaoperaation yhteydessä. Tämän operaation henkilöstöön kohdistuneet syytökset vähenivät viime vuonna.