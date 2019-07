YK:n ihmisoikeuskomissaari tuomitsee Brasilian heimojohtajan murhan

YK:n ihmisoikeuskomissaari ilmoitti maanantaina tuomitsevansa Brasiliassa Amazonilla tapahtuneen heimojohtajan murhan.

– Päällikön murha on jo lähtöjäänkin traaginen ja tuomittava, YK:n ihmisoikeuskomissaari Michelle Bachelet kertoi tiedotteessa.

– Se on myös hyvin huolestuttava oire kasvavasta ongelmasta, kun kaivosmiehet, metsurit ja maanviljelijät kajoavat alkuperäiskansojen maihin, erityisesti metsiin, hän jatkoi.

Paikallinen poliisi kertoi sunnuntaina tutkivansa Pohjois-Brasiliassa alkuperäisheimon johtajan kuolemaan johtaneita tapahtumia.

Poliisin tietojen mukaan alkuperäiskansan johtaja puukotettiin kuoliaaksi aiemmin viikolla waiapi-heimon alueilla Amapan osavaltiossa.

Paikallismedia kertoi myös, että noin 50 raskaasti aseistautunutta kaivostyöntekijää olisi valloittanut waiapi-heimon kylän perjantaina. Mariry-nimisen kylän asukkaat joutuivat pakenemaan kylästään. Poliisin kerrotaan tutkivan myös tätä tapausta.

Bolsanaro: "Vangittuna kuin eläintarhan eläimet"

Maan presidentti Jair Bolsonaron mukaan ei löydy vahvaa todisteaineistoa, mikä tukisi sitä, että heimopäällikkö olisi murhattu. Presidentti kertoi kantansa toimittajille maanantaina.

Bolsanaro kertoi maanantaina myös, että pienen kokoluokan kaivostoiminta pitäisi laillistaa Amazonin alueella. Hänen mukaansa tämä mahdollistaisi sen, että alkuperäiskansat voisivat itse toteuttaa kaivostoimintaa alueillaan.

Presidentin mukaan ulkomaiset järjestöt eivät halua tätä, vaan haluavat alkuperäiskansojen pysyvän "vangittuna kuin eläintarhan eläimet, aivan kuin he olisivat esihistoriallisia ihmisiä".

Bolsanaro puolusti myös aiemmin lauantaina kaivostoimintaa Amazonin sademetsässä. Hän painotti tuolloin, että alueelta löytyy ”absurdeja määriä mineraaleja”.

Presidenttiä on syytetty Amazonin vahingoittamisesta

Bachelet vaatii Brasiliaa miettimään uudemman kerran käytäntöjään alkuperäiskansojen ja heidän maidensa suhteen. Komissaari toivoo, ettei päällikön kuolema johtaisi uuteen väkivaltaisuuksien aaltoon, kun ihmisiä pelotellaan pois esi-isiensä mailta.

-Ehdotettu laki, jonka mukaan Amazonilla pitäisi avata lisää alueita kaivostoiminnalle, voisi johtaa waiapien kohtaaman kaltaisiin väkivaltatapauksiin, pelotteluun ja tappoihin.

Waiapit asuvat syvällä sademetsässä alueella, jossa on paljon kultaa, rautaa, kuparia ja mangaania. Heidän alueensa on yksi sadoista, jotka Brasilian hallinto varasi alkuperäiskansojen käyttöön 1980-luvulla. Ulkopuolisten pääsy alueelle on hyvin rajoitettua.

Bolsanaro nousi valtaan tammikuussa. Tämän jälkeen häntä on syytetty siitä, että hän on vahingoittanut Amazonin sademetsää ja sen alkuperäisheimoja. Bolsanaro on pyrkinyt Amazonilla edistämään metsäteollisuuden, kaivosalan ja maatalouden aloilla toimivien tukijoidensa taloudellista hyötyä.