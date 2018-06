YK:n pääsihteeri yrittää suitsia sotatoimia Etelä-Syyriassa

Lounais-Syyriassa kiihtyneet sotatoimet saivat YK:n pääsihteerin Antonio Guterresin vaatimaan perjantaina tilanteen rauhoittamista ja Venäjän, Yhdysvaltojen ja Jordanian sopimaan aselepojärjestelyyn palaamista.

Guterres on sanonut olevansa erittäin huolissaan taisteluiden kiihtymisestä ja uskovansa niiden olevan huomattava riski alueen turvallisuudelle. Hän tapaa tänään Yhdysvaltojen ulkoministerin Mike Pompeon.

Sotatoimien vuoksi myös Yhdysvaltojen YK-lähettiläs Nikki Haley kehotti Venäjää kiristämään painostusruuviaan Syyrian hallinnon suhteen, jotta se saataisiin noudattamaan aselepoa.

Syyrian presidentin Bashar al-Assadin joukot ovat pommittaneet Daraan maakunnan itäosia Lounais-Syyriassa kolmen päivän ajan. Kaksi kolmasosaa Daraasta on eri kapinallisryhmien hallussa, ja pieni alue maakunnasta on myös äärijärjestö Isisin vallassa.

Viime vuonna sovitussa aselevossa sotatoimia rajoitettiin Daraan, Quneitran ja Sweidan alueilla. Etelä-Syyriassa sotiminen on erityisen riskialtista, sillä Israelin ja Jordanian rajat ovat aivan vieressä.

Yhdysvaltojen Haleyn mukaan yli 11 000 ihmistä on paennut kiihtyvää väkivaltaa. Syyrian sotaa tarkkailevan Syrian Observatory for Human Rights -järjestön mukaan paenneita on yli 12 000.

YK:n turvallisuusneuvosto keskustelee Syyrian tilanteesta keskiviikkona.