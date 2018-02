YK:n turvallisuusneuvosto äänestää lauantaina Syyriasta

YK:n tuvallisuusneuvoston on määrä äänestää tänään 30 päivän tulitauosta Syyriaan. Äänestys oli alun perin määrä pitää jo eilen, mutta sitä lykättiin, jotta neuvotteluille saatiin lisäaikaa. Äänestyksen uudeksi määräajaksi on ilmoitettu kello 19 Suomen aikaa.

Tulitauolla pyritään pysäyttämään verenvuodatus erityisesti Syyrian Itä-Ghoutassa, jossa siviilien tilanne on ollut äärimmäisen tukala viime aikoina, kun Syyrian hallinto on pommituksillaan moukaroinut kapinallisten hallussa olevaa aluetta. Arviolta yli 400 siviiliä on viime päivinä saanut surmansa.

Venäjä vaati vielä toissapäivänä muutoksia turvallisuusneuvoston päätöslauselmaluonnokseen, josta on neuvoteltu lähes kahden viikon ajan. Neuvoston pysyvänä jäsenenä Venäjä voisi estää päätöslauselman hyväksymisen veto-oikeudellaan.

– Emme ole onnistuneet kuromaan kuilua täysin umpeen, sanoi Ruotsin YK-lähettiläs Olof Skoog neuvottelujen jälkeen eilen.

– Työskentelemme vielä ja toivottavasti huomenna äänestämme.

Yhdysvaltain YK-lähettiläs Nikki Haley soimasi Twitterissä Venäjää siitä, että pitkittämällä tulitaukoneuvotteluja se estää humanitaarisen avun pääsyä Syyriaan.

– Kuinka paljon ihmisiä kuolee, ennen kuin turvallisuusneuvosto pääsee sopuun äänestyksestä? Tehdään tämä tänään. Syyrialaiset eivät voi odottaa, hän tviittasi.

YK on arvioinut, että Itä-Ghoutan alueella asuu lähes 400 000 ihmistä. Se on ollut Syyrian hallinnon joukkojen piirityksessä vuodesta 2013. Ruuan, lääkkeiden ja muiden perustarvikkeiden saanti on lähes mahdotonta.