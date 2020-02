YK:n turvallisuusneuvosto sorvasi päätöslauselman Libyan pysyvästä tulitauosta

YK:n turvallisuusneuvosto on hyväksynyt päätöslauselman, jossa se vaatii pysyvää tulitaukoa vuosien sisällissodan repimään Libyaan.

Britannian valmisteleman päätöslauselman puolesta äänesti 14 turvallisuusneuvoston jäsenmaata, Venäjä pidättäytyi äänestämästä. Venäjä on yksi turvallisuusneuvoston viidestä pysyvästä jäsenmaasta, joten se olisi halutessaan voinut estää päätöslauselman hyväksymisen.

Pysyvän tulitauon tarpeen lisäksi päätöslausemassa esimerkiksi ilmaistiin huoli palkkasotilaiden lisääntyneestä vaikutusvallasta maassa.

Sisällissotaan on sotkeutunut monia muita maita, pääosin tukemalla sodan eri osapuolia. YK on koko prosessin ajan vaatinut, että ulkovallat lopettavat sekaantumisen Libyan asioihin. Muun muassa Turkki on tukenut GNA-hallintoa, kun taas monet arabimaat ja Venäjä ovat tukeneet Haftarin joukkoja.

Muut maat ovat kuitenkin luvanneet lopettaa asioiden peukaloinnin Libyassa. Voimassa on lisäksi asevientikielto.

Libya on Afrikan maista suurin öljyesiintymien haltija.

Tulitauko rakoilee, aseita riittää

Libyan kriisin osapuolet sopivat YK:n avustuksella pysyvästä tulitauosta reilu viikko sitten. Keskeisiä osapuolia ovat etenkin suuria maa-alueita joukkoineen valloittanut sotapäällikkö Khalifa Haftar ja hauras GNA-hallinto. Maahan nimettiin tammikuussa sotilaskomitea, jossa on mukana viisi jäsentä kansainvälisesti tunnustetusta GNA-hallinnosta ja viisi jäsentä Haftarin joukoista. Sotilaskomitean tavoitteena on ollut päästä sopuun väkivaltaisuuksien lopettamisesta pitkässä konfliktissa.

Väliaikainen tulitauko neuvoteltiin jo aiemmin sodassa eri osapuolia tukevien Venäjän ja Turkin välittämänä. Se on kuitenkin rakoillut, ja osapuolet ovat syyttäneet toisiaan aselevon rikkomisesta. Uutistoimisto AFP:n mukaan yhteenotot pääkaupunki Tripolissa ovat lähes päivittäisiä, eikä asetuonnin tyrehtymisestä ole toistaiseksi merkkejä.

Libyassa on käyty sisällissotaa vuoden 2011 kansannoususta lähtien. Tuolloin pitkäaikainen diktaattori Muammar Gaddafi syrjäytettiin sotilasliitto Naton johtaman koalition tukemassa operaatiossa.