Ydinaseiden määrä vähentynyt 85 prosenttia puolessa vuosisadassa – ydinsulkusopimus tuli voimaan 50 vuotta sitten

Tänään tulee kuluneeksi 50 vuotta siitä, kun ydinsulkusopimus (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, NPT) astui voimaan. Se on ainoa monenkeskinen ydinaseriisuntaa koskeva sitoumus, joka on pysyvästi voimassa ja kattaa lähes kaikki maat.

NPT-sopimuksen siemen kylvettiin jo vuonna 1958 YK:ssa Irlannin aloitteesta. Muun muassa kylmän sodan suurvallat, Yhdysvallat ja Venäjä, kuitenkin vastustivat aloitteen sisältämää kohtaa ydinriisunnasta. Kun sopimus vuosikymmen myöhemmin hyväksyttiin, vaatimus ydinriisunnasta sai jäädä sopimukseen, mutta sille ei ole määritetty aikaraameja.

NPT-sopimuksen voimassaoloaikana ydinaseiden määrä on vähentynyt maailmassa 85 prosenttia, yhdysvaltalainen asevalvontajärjestö Arms Control Association toteaa.

Sopimus tunnustaa Yhdysvallat, Venäjän, Kiinan, Britannian ja Ranskan ydinasevaltioiksi ja estää muita valtioita hankkimasta kehittämästä ydinaseita. Sopimus ei kuitenkaan ole pystynyt estämään ydinaseiden kehittelyä mailta, jotka eivät ole allekirjoittaneet sopimusta. Näihin lukeutuvat Intia, Israel, Pakistan. Vuonna 2003 Pohjois-Korea vetäytyi ydinsulkusopimuksesta.

30-vuotinen ohjussopimus päättyi viime vuonna

Keskeisistä asevalvontasopimuksista muutamat ovat umpeutuneet tai umpeutumassa piakkoin.

Viime vuonna Yhdysvaltain ja Venäjän yli 30 vuotta kestänyt keskipitkänmatkan ohjukset kieltävä INF-sopimus lakkasi Yhdysvaltain vetäydyttyä siitä. Yhdysvallat katsoi, Venäjä oli kehittänyt ja ottanut asevoimiensa käyttöön risteilyohjuksen, jollaista INF-sopimus ei sallinut.

Myös Start-sopimus, jonka nojalla Yhdysvallat ja Venäjä sitoutuivat vähentämään strategisten ydinaseidensa määrää, umpeutuu ensi helmikuussa.