Yhdysvallat avasi konsulaatin Grönlantiin 67 vuoden tauon jälkeen

Yhdysvallat on toteuttanut aikeensa avata konsulaatin Tanskan hallinnassa olevan Grönlannin pääkaupunkiin Nuukiin 67 vuoden tauon jälkeen.

– Konsulaatti on positiivinen askel läheisessä yhteistyössä Yhdysvaltojen, Grönlannin ja Tanskan hallitusten välillä, Yhdysvaltojen Tanskan-suurlähettiläs Carla Sands sanoo.

Yhdysvallat sai joulukuussa Tanskalta luvan konsulaatin avaamiseen. Grönlanti nousi suurvaltapolitiikan otsikoihin noin vuosi sitten, kun Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump kertoi maansa olevan kiinnostunut ostamaan Tanskalta Grönlannin. Tanskan hallitus tyrmäsi aikeen heti, ja Trump perui valtiovierailun Tanskaan.

Grönlannilla on vahva itsehallinto, mutta Tanska vastaa alueen ulkopolitiikasta ja saari on kovin riippuvainen Tanskan taloudellisesta tuesta. Grönlannilla on runsaat luonnonvarat, sillä sieltä on löydetty öljyä, kaasua, timantteja, uraania ja sinkkiä. Alueen sotilaallinen ja strateginen merkitys on lisääntynyt viime aikoina Yhdysvaltojen näkökulmasta, sillä Venäjä ja Kiina ovat vahvistaneet läsnäoloaan Arktisella alueella.