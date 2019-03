Yhdysvaltain ilmailuviranomainen ei aseta Boeing 737 MAX -mallisia lentokoneita lentokieltoon.

Liittovaltion ilmailuhallinnon FAA:n mukaan heidän tilannekatsauksessaan ei ole ilmennyt järjestelmällisiä ongelmia konetyypin suorituskyvyssä eikä lentokieltoon määräämiselle ole pohjaa. FAA:n mukaan mikään muukaan ilmailuviranomainen ei ole antanut tietoja, joka aiheuttaisi lentokiellon.

Sunnuntaina 157 ihmistä kuoli Ethiopian Airlinesin lentoturmassa, jossa käytettiin kyseisen mallista konetta. Etiopian pääkaupungin Addis Abeban ulkopuolelle minuutteja nousun jälkeen pudonnut lentokone oli Boeingin uutuusmalli, joka petti matkustajansa jo toista kertaa lyhyen ajan sisään.

Sama konemalli putosi taivaalta viime vuoden lokakuussa, kun Lion Airin lento syöksyi maahan 13 minuuttia Jakartan lentokentältä nousun jälkeen. Onnettomuudessa kuoli 189 ihmistä.

Monet muut maat laittaneet konetyypin pannaan

Monet maat ovat ilmoittaneet Boeingin 737 MAX 8 -konetyypin olevan pannassa omissa ilmatiloissaan. Konemallille on langetettu kielto muun muassa Australiassa, Singaporessa ja Etelä-Koreassa. Kiina ja Indonesia kielsivät konemallin lentämisen omilta lentoyhtiöiltään jo maanantaina. Myöhään tiistaina myös Intia ilmoitti lentokiellosta.

Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA kielsi MAX 8:n sekä MAX 9:n käyttämisen kaikissa EU-maissa. Kielto on jäsenmaita sitova ja voimassa toistaiseksi.

– Lentoturvallisuusvirasto on näiden konetyyppien lentokelpoisuuden arvioinut ja päätynyt siihen, että niillä ei tässä vaiheessa lennetä ennen kuin toimenpiteitä on suoritettu. Tämä on meitä sitova päätös ja tyydymme tähän, kertoi Traficomin ilmailujohtaja Pekka Henttu.

Tiedotteessaan EASA kuvaili lentokieltoa varotoimenpiteeksi ja korosti sitä, ettei Etiopian lento-onnettomuuden syy ollut vielä selvillä.

– EASA jatkaa saatavilla olevan datan analysoimista. Onnettomuustutkinta jatkuu, ja tässä vaiheessa on liian varhaista tehdä johtopäätöksiä onnettomuuden syistä.