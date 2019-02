Yhdysvallat ei vetäydy täysin Syyriasta – Valkoisen talon mukaan maahan jää 200 sotilasta

Yhdysvallat aikoo jättää Syyriaan 200 sotilasta sen jälkeen kun presidentti Donald Trumpin vetäytymispäätös on toteutettu, kertoi Valkoinen talo torstaina.

Valkoisen talon lehdistöpäällikkö Sarah Sanders ei tarkentanut, kuinka kauan 200 sotilaan kriisinhallintajoukon on tarkoitus pysyä maassa.

Yhdysvalloilla on Syyriassa 2 000 sotilasta. Trumpin ilmoitus vetää joukot pois maasta on saanut aikaan laajaa arvostelua. Entinen puolustusministeri James Mattis jätti eroilmoituksensa päätöksen jälkeen.

Trump on perustellut vetäytymispäätöstä sillä, että äärijärjestö Isis on kukistettu. Puolustusviranomaiset ovat puolestaan tähdentäneet, että Isisin vastainen taistelu on pitkä prosessi.