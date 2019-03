Yhdysvallat ja Etelä-Korea lopettavat Pohjois-Koreaa rieponeet sotaharjoitukset

Yhdysvallat ja Etelä-Korea lopettavat vuosittaiset laajamittaiset sotaharjoituksensa. Päätös tuli muutama päivä sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin neuvottelut ydinaseriisunnasta lässähtivät pahasti Vietnamissa.

Kyse on Yhdysvaltojen ja Etelä-Korean isoimmista sotaharjoituksista, jotka on yleensä järjestetty keväisin. Niihin on aiemmin ottanut osaa noin 30 000 Yhdysvaltojen ja 200 000 Etelä-Korean sotilasta.

Yhdysvaltain ja Etelä-Korean puolustusministerit päättivät harjoitusten lopettamisesta puhuttuaan puhelimessa lauantaina, Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon kertoi lausunnossaan.

Yhdysvaltain ja Etelä-Korean asevoimien yhteisen lausunnon mukaan liittolaismaat järjestävät "muunnellut" harjoitukset, jotka alkavat maanantaina ja päättyvät 12. maaliskuuta. Harjoituksiin osallistuvien joukkojen määrää ei kerrottu.

Harjoitusten nielemät kulut ärsyttävät Trumpia

Yhdysvaltojen ja Etelä-Korean sotaharjoitukset ovat käyneet Pohjois-Korean hermoille. Se on pitänyt niitä provosoivana maahantunkeutumisen harjoitteluna.

– Ratkaisuun päädyttiin, jotta voidaan tukea Pohjois-Korean ydinaseriisuntaa ja liennyttää jännitteitä pohjoisen kanssa, Etelä-Korean puolustusministeriö ilmoitti.

Etelä-Korean ulkoministeriön mukaan erityislähettiläs Lee Do-hoon matkustaa Yhdysvaltoihin tapaamaan kollegaansa Stephen Biegunia. Lähettiläiden odotetaan palaavan keskusteluissaan Vietnamin huippukokoukseen, jossa epäonnistuttiin edistämään ydinaseriisuntaa Korean niemimaalla.

Yhdysvallat ja Etelä-Korea ovat jo luopuneet osasta yhteisiä sotaharjoituksiaan sekä supistaneet jäljelle jääneitä harjoituksia. Muutoksiin ryhdyttiin sen jälkeen kun Trump ja Kim tapasivat ensimmäistä kertaa viime kesänä.

Presidentti Trump on sanonut, että Yhdysvallat ei aio vähentää joukkoja Etelä-Koreassa. Hän on kuitenkin toistuvasti voivotellut sotaharjoituksista aiheutuvia kustannuksia, viimeksi Vietnamissa.