Yhdysvallat ja Guatemala tekivät kritiikkiä herättäneen sopimuksen turvapaikanhakijoista

Yhdysvallat ja Guatemala ovat päässeet sopimukseen turvapaikanhakijoista. Sopimus tekee Guatemalasta niin sanotun turvallisen kolmannen maan, joten Guatemalaan saapuvien turvapaikanhakijoiden täytyy hakea turvapaikkaa sieltä sen sijaan, että he voisivat jatkaa Meksikon kautta Yhdysvaltoihin.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump hehkutti perjantaina sopimuksen lopettavan turvapaikkapetokset ja turvaavan kuitenkin "aitojen" turvapaikanhakijoiden turvallisuuden.

– Tämä sopimus on merkkipaalu, joka jättää kojootit ja salakuljettajat työttömiksi, Trump sanoi viitaten ihmissalakuljettajiin, jotka ovat kuljettaneet tuhansia ihmisiä Meksikon kautta Yhdysvaltain rajalla.

– He ovat pahoja ihmisiä, sairaita ja kieroutuneita ihmisiä.

Sopimusta on kritisoitu, sillä kansalaisjärjestöjen mukaan Guatemala ei ole turvallinen maa turvapaikanhakijoille.

Guatemala oli alun perin haluton sopimukseen, mutta Trump uhkaili keskiamerikkalaista valtiota aiemmin tällä viikolla vastatoimilla. Trumpin mukaan Guatemalaa voisivat odottaa matkustuskiellot, tuontitullit tai rahansiirtomaksut.

Guatemalan sisäministeri Enrique Degenhart oli perjantaina Valkoisessa talossa allekirjoittamassa sopimuksen Yhdysvaltain kansallisesta turvallisuudesta vastaavan ministerin Kevin McAleenanin kanssa.

Tavoitteena pysäyttää hondurasilaiset ja elsalvadorilaiset

Sopimus vaikuttaa etenkin Hondurasista ja El Salvadorista lähteviin siirtolaisiin, sillä heidän täytyy kulkea Guatemalan halki päästäkseen Meksikoon. Myös Guatemalasta lähtee paljon siirtolaisia Yhdysvaltoihin.

Guatemalan perustuslakituomioistuin linjasi hiljattain, ettei Guatemalaa voida pitää turvallisena kolmantena maana turvapaikanhakijoille. On epäselvää, miten tuore sopimus sopii yhteen tuomioistuimen päätöksen kanssa.

Kansalaisjärjestö Refugees Internationalin mukaan sopimus saattaa monet Keski-Amerikan haavoittuvimmista ihmisistä vaaraan.

Yhdysvaltain etelärajalle saapuneiden siirtolaisten määrä on kasvanut jyrkästi viimeisen vuoden aikana. Valtaosa siirtolaisista on keskiamerikkalaisia, jotka kertovat pakenevansa kotimaidensa köyhyyttä ja väkivaltaa. Tuoreen sopimuksen tavoitteena on estää näiden siirtolaisten pääsy edes Meksikoon asti.