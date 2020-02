Yhdysvallat ja Taleban sopivat amerikkalaisten joukkojen lähtemisestä Afganistanista

Yhdysvallat ja Taleban-järjestö allekirjoittivat lauantaina historiallisen sopimuksen, joka toteutuessaan tarkoittaisi amerikkalaisten joukkojen lähtemistä vähitellen Afganistanista. Sopimuksen toivotaan johtavan myös siihen, että Taleban ja Afganistanin hallinto aloittavat vihdoin suorat neuvottelut maan tulevaisuudesta.

Näiden neuvottelujen on määrä alkaa jo maaliskuun 10. päivä, todennäköisesti Oslossa.

Sopimuksen allekirjoittivat Talebanin entinen sotapäällikkö ja nykyinen rauhanneuvottelija mullah Barada ja amerikkalaisten pääneuvottelija Zalmay Khalilzad Qatarin pääkaupungissa Dohassa. Paikalla oli myös Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo, joka muistutti, että paljon kovaa työtä on vielä edessä.

– Tiedän, että nyt olisi houkuttelevaa puhua voitosta. Voitto Afganistanissa saavutetaan kuitenkin vasta kun afganistanilaiset voivat elää rauhassa keskenään, Pompeo muistutti.

2 600 kaatunutta, biljoona dollaria rahaa

Sopimuksen mukaan amerikkalaisjoukot vedetään pois Afganistanista 14 kuukauden sisällä, jos Taleban pitää oman osuutensa sopimuksesta. Joukkoja vähennetään 8 600 sotilaaseen jo 135 päivän sisällä, mikäli sopimus pitää. Lisäksi osapuolet sopivat laajasta sotavankien vaihtamisesta.

Taleban keskeytti lauantaina kaikki sotatoimet päivän ajaksi juhlistaakseen sopimuksen syntymistä. Tätä ennen Taleban sekä Yhdysvaltain ja Afganistanin joukot olivat julistaneet viikon mittaisen tulitauon, joka oli yksittäisiä rikkomuksia lukuun ottamatta pitänyt.

Yhdysvalloilla on ollut joukkoja Afganistanissa 18 vuotta. Tuona aikana maassa on kuollut noin 2 600 amerikkalaissotilasta. Rahaa sotaan ja Afganistanin tukemiseen on kulunut noin biljoona dollaria.

Tällä hetkellä amerikkalaissotilaita on maassa vajaat 13 000.