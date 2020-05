Yhdysvallat kumoaa Hongkongin erityisaseman ja poistaa kauppaetuja

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmoittanut, että Yhdysvallat kumoaa lähes kaikki Hongkongin erityisedut. New York Timesin mukaan kumottavien asioiden listalla on muun muassa kauppaetuja sekä luovutussopimus.

– Tänään ilmoittamani asia koskee kaikkia sopimuksia, joita meillä on Hongkongin kanssa, Trump sanoi lehden mukaan tiedotustilaisuudessa.

Lehti kertoo Trumpin sanoneen, että toimien tarkoitus on kumota Hongkongia suosiminen erillisenä tulli- ja matka-alueena muusta Kiinasta.

Kiina äänesti viikolla Hongkongin uudesta turvallisuuslaista. Yhdysvallat katsoo, että läpi mennyt laki tuhoaa Hongkongin aseman itsehallintoalueena.

– Kiina väittää suojelevansa kansallista turvallisuutta, mutta totuus on, että Hongkong oli turvallinen ja vauras vapaana yhteiskuntana. Pekingin päätös kumoaa kaiken tämän, Trump sanoi lehden mukaan.

Kiinan mukaan Hongkongin uudella turvallisuuslailla aiotaan kieltää "terroristinen, kumouksellinen ja Kiinan kansallista turvallisuutta vaarantava" toiminta alueella.

Ulkoministeri Mike Pompeo julisti jo keskiviikkona, ettei Yhdysvallat pidä Hongkongia enää autonomisena.

Talousvaikutukset ehkä vähäiset

Uutiskanava CNN:n haastatteleman Peterson Institute for International Economics -ajatushautomon vanhemman tutkijan Chad Bownin mukaan Kiinalle asetettujen tullien laajentamisella Hongkongiin on vain vähän välittömiä vaikutuksia.

Bownin mukaan viime vuonna Yhdysvaltoihin tuotiin Hongkongista vain viiden miljardin dollarin edestä hyödykkeitä, joita tullit koskisivat. Vastaavasti Kiinasta tuotiin viime vuonna 452 miljardin dollarin edestä tuontitullien alaisia tuotteita Yhdysvaltoihin.

Kiina voi vastata Bownin mukaan Yhdysvaltain ilmoitukseen tuottamalla harmia yhdysvaltalaisyrityksille.

Kiinalaisopiskelijoille rajoituksia

Samassa tiedotustilaisuudessa Trump syytti Kiinaa vakoilusta ja teollisuussalaisuuksien varastamisesta.

Trump ilmoitti, että Yhdysvallat aikoo esimerkiksi vakoilun torjunnan nimissä rajoittaa joidenkin kiinalaisten opiskelijoiden saapumista maahan. Yhdysvaltalaisyliopistoissa opiskelee runsaasti kiinalaisia. Uutistoimisto AFP:n mukaan maan yliopistoissa opiskeli lukuvuonna 2018–2019 lähes 370 000 kiinalaista.

Presidentti ei kertonut, kuinka laajasta rajoituksesta on kyse. Hän sanoi, että tiettyjen turvallisuusuhkana nähtyjen Kiinasta tulevien ulkomaalaisten tulo keskeytetään. Trumpin mukaan tarkoituksena on turvata ylipistotutkimus.