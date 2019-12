Yhdysvallat lähettää lisää sotilaita turvaamaan maan suurlähetystöä Bagdadissa – Pompeo sanoo Yhdysvaltain suojelevan kansalaisiaan Irakissa

Yhdysvallat lähettää lisää sotilaita turvaamaan maan suurlähetystöä Irakin pääkaupungissa Bagdadissa, sanoo Yhdysvaltain puolustusministeri Mark Esper.

Puolustusministeriö työskentelee tiiviissä yhteistyössä ulkoministeriön kanssa taatakseen suurlähetystömme ja sen henkilökunnan turvallisuuden Bagdadissa, Esper sanoo lausunnossaan.

Esper ei kertonut yksityiskohtia, mutta eräiden lähteiden mukaan kyse on todennäköisesti pienestä joukosta amerikkalaisia merijalkaväen sotilaita.

Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo on kertonut Irakin johdolle suojelevansa kansalaisiaan Irakissa. Pompeo on puhunut asiasta puhelimessa Irakin pääministerin ja presidentin kanssa, sanotaan Yhdysvaltain ulkoministeriön lausunnossa.

Sekä pääministeri Adel Abdel Mahdi että presidentti Barham Saleh oli vakuuttanut "ottavansa vakavasti vastuunsa ja takaavansa yhdysvaltalaisten ja Yhdysvaltain omaisuuden turvallisuuden", lausunnossa kerrotaan.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo odottavansa, että Irak käyttää joukkojaan suojellakseen Bagdadissa sijaitsevaa suurlähetystöä. Useita tuhansia mielenosoittajia on rynninyt Yhdysvaltojen lähetystölle.

Trumpin mukaan Iran on Yhdysvaltain Irakin-suurlähetystöön suuntautuvan hyökkäyksen takana.

Mahdi on vaatinut mielenosoittajia poistumaan alueelta välittömästi. Hän muistutti, että kaikenlainen lähetystöjen häirintä on selvästi kielletty.

Yhdysvaltojen viikonloppuisista ilmaiskuista raivostuneet mielenosoittajat ovat repineet turvakameroita seinistä irti. Protestoijat ovat päässeet suurlähetystön muurille asti, ja Twitterissä leviävän videon mukaan he ovat myös sytyttäneet osan muurista tuleen.

Yhdysvaltain turvallisuusjoukot ovat taas ampuneet muun muassa kyynelkaasua kohti mielenosoittajia, jotka ovat kieltäytyneet vetäytymästä käskyistä huolimatta.

Protestoijat eivät vuosiin ole päässeet suurlähetystölle asti. Lähetystö sijaitsee niin sanotulla vihreällä vyöhykkeellä, joka on erittäin vartioitu alue. Lähetystön lähettyvillä sijaitsee myös useita tarkastuspisteitä.

Osa lähetystölle päässeistä mielenosoittajista on pystyttänyt alueelle teltan.

USA:n lähettiläs on lomalla, ei Irakissa

Suomen Irakin-suurlähetystön väliaikainen asiainhoitaja Kim Kuivalainen kertoo STT:lle, että Yhdysvaltain Irakin-suurlähetystön henkilökuntaa ei ole evakuoitu Bagdadissa. Hän kertoo, että Suomen Irakin-lähetystö on saanut yhteyden Yhdysvaltain Irakin-lähetystöön ja sieltä on vahvistettu, että henkilökunta on toistaiseksi suurlähetystössä.

Kuivalainen kommentoi asiaa STT:lle Suomen aikaa noin kello yhdeltä iltapäivällä ja kertoi, että tieto Yhdysvaltain suurlähetystön henkilökunnan tilanteesta oli saatu viitisen minuuttia aiemmin.

Kuivalainen kuitenkin korosti, että tilanne elää.

Uutiskanava CNN:n mukaan suurlähetystön toiminta on keskeytetty, mutta ketään ei ole evakuoitu. Yhdysvaltain suurlähettiläs on taas poissa maasta lomistaan johtuen, kertoo CNN:n toimittaja Twitterissä.

Muun muassa uutiskanava al-Jazeera kertoi aiemmin tänään, että Yhdysvaltojen Irakin-suurlähettiläs ja lähetystön henkilökunta Irakissa evakuoidaan.

"Parlamentin pitäisi savustaa ulos USA:n joukot, tai muuten me teemme niin"

Al-Jazeeran mukaan Irakin suurlähetystöllä mieltään osoittavat ovat kantaneet Hashd Shaabi -nimisen ryhmän lippuja, joka on osa Iranin tukemaa Kataeb Hizbollah -ryhmää. Mielenosoittajat ovat huutaneet muun muassa kuolemaa Yhdysvalloille ja heitelleet kiviä.

– Parlamentin pitäisi savustaa ulos Yhdysvaltain joukot, tai muuten me teemme niin, yhdessä kyltissä luki.

Ainakin 25 Iranin tukeman shiiaryhmän Kataeb Hizbollahin taistelijaa kuoli sunnuntaina Yhdysvaltain ilmaiskussa. Uutiskanava al-Jazeeran mukaan Iranin tukema ryhmä on vannonut kostavansa iskut.

Irakin hallinto on uhannut kutsua Yhdysvaltain suurlähettilään kuultavaksi iskujen takia, ja useat parlamentin jäsenet ovat vaatineet hallitusta arvioimaan uudelleen sopimuksen, jonka myötä yhdysvaltalaisjoukkoja saa olla Irakissa.

Yhdysvallat on puolestaan syyttänyt Irakia siitä, ettei maa ole onnistunut suojelemaan Yhdysvaltain etuja Irakissa.

Yhdysvalloilla on noin 5 200 ihmistä Irakissa kouluttamassa turvallisuusjoukkoja ja estämässä äärijärjestö Isisiä vahvistamasta uudelleen asemaansa.

Protesteja maan hallintoa ja Iranin vaikutusvaltaa vastaan

Irakissa on viime kuukausina järjestetty laajoja mielenosoituksia myös maan hallitusta vastaan. Mielenosoittajat ovat vastustaneet muun muassa nykyhallinnon korruptiota ja vaatineet hallituksen eroa.

Yksi protestien aihe on ollut myös Iranin ja sen tukemien ryhmien vaikutusvalta Irakin politiikassa.

Adel Abdel Mahdi ilmoitti marraskuun lopulla eroavansa Irakin pääministerin paikalta hallituksen vastaisten, verisiksi kehittyneiden mielenosoitusten vuoksi. Maahan ei ole vielä saatu valittua uutta pääministeriä.