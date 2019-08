Yhdysvallat laittoi iranilaisen kiistatankkerin mustalle listalle

Yhdysvallat kertoo asettaneensa iranilaisen kiistatankkerin Adrian Daryan mustalle listalle. Yhdysvaltain valtiovarainministeriön mukaan alukselle apua tarjoavat ovat myös vaarassa joutua pakotteiden alaiseksi.

Aluksen kapteeni Akhilesh Kumar joutui määräyksen myötä mustalle listalle. Määräys kieltää yhdysvaltalaisia olemasta tekemisissä listalla olevien toimijoiden kanssa.

Kaksi viikkoa sitten Yhdysvallat uhkasi aluksen miehistöä viisumikiellolla.

Yhdysvaltain mukaan alus kuljettaa raakaöljyä, josta Iranin islamilaisen vallankumouskaartin on määrä hyötyä. Yhdysvallat on määritellyt kaartin terroristijärjestöksi.

Alus tunnettiin aiemmin nimellä Grace 1, jonka Gibraltarin viranomaiset ottivat kiinni heinäkuun alussa. Viranomaiset pitivät alusta hallussaan kuuden viikon ajan. Aluksen kuorman epäiltiin olleen matkalla Syyriaan ja rikkovan Syyrian vastaisia pakotteita.

Iran kuitenkin kiisti syytöksen. Maan mukaan se ei voinut paljastaa aluksen todellista kohdetta Yhdysvaltain harjoittaman "taloudellisen terrorismin" ja sen Iranin öljyn myynnille asettamien pakotteiden vuoksi.

Yhdysvallat yritti estää aluksen vapauttamisen, mutta Gibraltar hylkäsi Yhdysvaltain oikeusministeriön antaman takavarikkomääräyksen. Gibraltarin hallinto perusteli päätöstään sillä, etteivät Yhdysvaltain Iran-pakotteet päde Euroopan unionissa.

Gibraltarin viranomaiset vapauttivat aluksen elokuun puolivälin jälkeen.

Tankkerin päämäärästä ei ole tietoa

Tankkeri on viime päivät kierrellyt Välimerellä ja muuttanut kurssiaan useaan otteeseen. Perjantaina sen uskottiin olevan matkalla kohti Libanonia, mutta Libanon väitti, ettei ollut saanut alukselta tietoa, että se olisi tulossa satamaan.

– Energiaministeriö ei osta raakaöljyä mistään, eikä Libanonissa ole öljynjalostamoa, sanoi maan energiaministeri Nada Boustani aiemmin.

Iran kertoi jo alkuviikosta myyneensä tankkerin lastin, mutta ei kertonut ostajaa. Vaikka Iran on kiistänyt myyneensä öljyn Syyriaan, asiantuntijat ovat arvioineet, että todennäköisimmin lasti on siirretty laivasta toiseen ja sen lopullinen kohde on ollut Syyria.

Aluksella on kerrottu olevan noin 140 miljoonan dollarin eli noin 127 miljoonan dollarin arvoinen lasti.

Meriliikenteen tarkkailusivuston mukaan alus on tätä nykyä saarivaltio Kyproksen länsipuolella.