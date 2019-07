Yhdysvallat teki kriisiavusta poliittisen aseen ja siksi sen apupaketeissa lukee isolla USA – Venezuelassa se saattaa ihmisiä vaaraan

Hätää kärsivässä Venezuelassa useat kriisiapujärjestöt odottavat kernaasti Yhdysvalloista tulevia apupaketteja.

Paketeissa on vain yksi ongelma: niissä lukee suurella, että avun tarjoaja on Yhdysvallat. Maan laki vaatii, että sen apupaketeissa lukee avun tulevan juuri heiltä.

Politico-lehden haastattelemat kriisiaputyöntekijät ovat toivoneet, että apupaketeista poistettaisiin USA-merkinnät. Avun vastaanottaminen voi tehdä ihmisistä Maduron kannattajien kohteita ja saattaa heidät vaaraan.

Yhdysvallat on politisoinut Venezuela-avun täysin, mistä esimerkkinä toimii helmikuussa maan rajoille Kolumbiaan ja Brasiliaan lähetetty ruoka- ja lääkeapu.

Pakettien perimmäisenä tarkoituksena ei ollut niinkään humanitaarinen apu, vaan valtaa pitävän presidentin Nicolás Maduron hallinnon tehottomaksi osoittaminen, sanoo Suomen ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola.

– Siinä pyritään alleviivaamaan hallinnon kyvyttömyyttä hoitaa kansan hätää. Rajalle lähetetään humanitaarista apua, vaikka tiedetään, että se ei pääse perille asti.

USA on tehnyt kriisiavusta poliittisen aseen, mutta useat Politicon haastattelemat asiantuntijat sanovat, että Yhdysvallat ampuu itseään jalkaan tiukentuneilla kriisiapulinjauksilla.

Tänä vuonna Donald Trump on esimerkiksi päättänyt leikata avun Keski-Amerikan kolmelta köyhältä valtiolta rangaistakseen niitä maahanmuutosta. Linjauksen pelätään lähinnä kasvattavan avun tarpeessa olevien ihmisten muuttopyrkimyksiä Yhdysvaltoihin.

Perinteisesti Yhdysvallat on tukenut palestiinalaisia suurilla avustuspaketeilla, mutta Trump on leikannut myös tuon avun pakottaakseen palestiinalaishallinnon suostumaan Yhdysvaltojen sanelemaan rauhaan.

Asiantuntijat pelkäävät, että avun ohjaaminen puhtaasti poliittisin perustein tahraa maan maineen ja asettaa hätää tarvitsevat ihmiset hengenvaaraan.

– Olemme aiemmin voineet sanoa, että emme valitse puolia, vaan autamme kaikkia hädästä kärsiviä. Enää emme voi tehdä niin, Yhdysvaltain kansainvälisen kehitysviraston entinen työntekijä Larry Sampler sanoi Politicolle.

Trumpia on helppo syyttää kriisiavun politisoimisesta, mutta Aaltolan mukaan apua on aina jaettu poliittisin perustein.

– Humanitarismin historiassa on hyvin vähän täysin epäitsekästä lahjojen antamista. Esimerkiksi luonnonkatastrofeista kärsiville alueille on aina lähetetty näyttävästi ja nopeasti apua, minkä on ajateltu tukevan avustajamaan omaa politiikkaa, Aaltola sanoo.

Juuri siksi esimerkiksi Venezuelaan menevissä apupaketeissa lukee riittävän suurella, että ne tulevat juuri Yhdysvalloista.

Toisaalta Trumpin aikana on nähty linjauksia, jotka ovat paljon aiempaa kovempia. Yhdysvallat on esimerkiksi väläytellyt mahdollisuutta katkaista apu sellaisilta mailta, jotka äänestävät sen tahdon vastaisesti kansainvälisillä foorumeilla, kuten YK:ssa.

– Trumpin idea on, että mitään ei anneta ilman vastalahjaa, Aaltola toteaa.

Osittain Trumpin kriisiapulinjausten tarkoitus on myös pönkittää tämän omaa asemaa republikaanipuolueen sisällä.

Kovan linjan maahanmuuttovastaiset republikaanipoliitikot ovat kiitelleet esimerkiksi päätöstä jättää Keski-Amerikka oman onnensa nojaan, jos maastamuuttoa ei siellä saada kuriin.

Samalla humanitaarinen aspekti unohtuu täysin.

– Ihmisten tuska Keski-Amerikassa nähdään nyt enemmän Yhdysvaltojen kuin noiden maiden yksilöiden kärsimyksenä, joka säteilee sitten maan etelärajalla, Aaltola toteaa.