Yhdysvallat vähentää entisestään pakolaisten vastaanottoa, kertoo maan ulkoministeri Mike Pompeo. Maa aikoo ottaa vastaan enintään 30 000 pakolaista seuraavan vuoden aikana. Aiempi katto on ollut 45 000 pakolaista vuodessa.

Vastedes pakolaisia otetaan vastaan vähemmän kuin kertaakaan sen jälkeen kun pakolaisohjelma otettiin käyttöön vuonna 1980.

Pompeon mukaan pakolaispolitiikkaa on kehitetty vastaamaan Yhdysvaltain kansallista etua.

– Jatkamme maailman haavoittuvimpien ihmisten auttamista. Samaan aikaan emme koskaan unohda ensisijaista tehtäväämme eli amerikkalaisten palvelemista, Pompeo sanoi.

New York Timesin mukaan Pompeo sanoo, että pakolaisia otetaan pakolaisohjelman kautta aiempaa vähemmän, koska samaan aikaan Yhdysvaltain rajoille saapuvien turvapaikanhakijoiden määrä on kasvanut merkittävästi.

Yhdysvallat käsittelee Pompeon mukaan parhaillaan yli 280 000 turvapaikanhakijan hakemuksia, ja jonossa on 800 000 aiempaa hakemusta. Valtaosa hakijoista on tullut Keski-Amerikasta. Yhdysvallat on katsonut heidän pyrkivän maahan taloudellisista syistä, jolloin heillä ei olisi oikeutta turvapaikkaan.