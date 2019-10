Yhdysvallat väistyy Turkin Syyria-operaation tieltä ja hylkää kurdiliittolaisensa

Yhdysvallat on ilmoittanut siirtävänsä joukkonsa pois Pohjois-Syyriasta Turkin rajalta. Valkoinen talo ilmoitti asiasta myöhään sunnuntaina Washingtonin aikaa. Ilmoitus seurasi Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin puhelinkeskustelua.

Valkoinen talo sanoo lausunnossaan, että Turkki aikoo edetä "pitkään suunnittelemassaan operaatiossa" Pohjois-Syyriassa, mutta Yhdysvallat ei tue operaatiota, ei ole siinä osallisena eikä läsnä alueen välittömässä läheisyydessä. Lisäksi vastuu kiinni otetuista äärijärjestö Isisin taistelijoista on Yhdysvaltojen mukaan nyt Turkilla.

Yhdysvallat on aiemmin pyrkinyt estämään kaikki Syyrian kurdien YPG-järjestöön kohdistuvat turkkilaisoperaatiot. Turkki pitää YPG:tä terrorijärjestönä. Yhdysvaltojen kanssa YPG on taas tehnyt yhteistyötä esimerkiksi Isisin vastaisessa taistelussa.

Päätös merkitsee huomattavaa käännettä Yhdysvaltain toimissa, sillä käytännössä maa hylkää kurdiliittolaisensa.

Irakin sodan veteraani ja demokraattien kongressiedustaja Ruben Gallego totesi Twitterissä lausunnon tultua julki, että Turkin operaation etenemisen salliminen on "yksi eniten epävakautta aiheuttavista toimista, jonka voimme Lähi-idässä tehdä".

– Kurdit eivät enää koskaan luota Amerikkaan. He etsivät uusia liittolaisia tai itsenäisyyttä suojellakseen itseään. (Ulkoministeri Mike) Pompeo on jälleen epäonnistunut, hän kirjoitti.

Syyrian kurdit varoittavat, että Turkin sotilasoperaatio Pohjois-Syyriassa voi tuoda takaisin äärijärjestö Isisin. Kurdijoukkojen mukaan turkkilaishyökkäys veisi pohjan vuosien menestyksekkäältä taistelulta Isisiä vastaan ja antaisi joillekin äärijärjestön henkiin jääneille johtajille tilaisuuden tulla taas esiin.

Erdogan on turhautunut

Lausunnossa Valkoinen talo parjasi jälleen "Ranskaa, Saksaa ja muita Euroopan maita" siitä, etteivät ne ole kotiuttaneet Isisiin liittyneitä, nyt Pohjois-Syyriassa olevia kansalaisiaan.

Turkin presidentinkanslia ilmoitti eilen, että presidenttien on määrä tavata ensi kuussa Washingtonissa ja keskustella niin sanotun turvavyöhykkeen muodostamisesta Syyrian ja Turkin rajalle. Presidentinkanslian tiedotteen mukaan Erdoganin on määrä tulla vierailulle Trumpin kutsumana.

Sunnuntaisen tiedotteen mukaan Erdogan kertoi Trumpille puhelimessa olevansa turhautunut, koska elokuussa tehdyn sopimuksen täytäntöön panemisessa on epäonnistuttu.

Turkki ja Yhdysvallat sopivat elokuussa, että ne muodostavat turvavyöhykkeen Syyrian pohjoisosaan. Neuvotteluiden jälkeen valtioilla on ollut muun muassa yhteisiä maa- ja ilmapartioita alueella. Turkki on kuitenkin syyttänyt Yhdysvaltoja siitä, että se on viivytellyt turvavyöhykkeen muodostamisessa.

Turkki uhkasi hyökkäyksellä

Turkissa oli ollut aiemmin toiveita siitä, että presidentit olisivat päässeet keskustelemaan Syyrian tilanteesta kasvotusten jo syyskuun lopulla järjestetyn YK:n yleiskokouksen yhteydessä. Näin ei kuitenkaan tapahtunut.

Erdogan päätyi lisäämään lämpöä maiden välille lauantaina. Hän varoitti tuolloin, että Turkki saattaisi aloittaa lähipäivinä hyökkäyksen Syyrian puolelle rajaa. Turkin valtionmedia kertoi myös, että Syyrian-vastaiselle rajalle olisi lähetetty lisäjoukkoja Erdoganin varoitusten jälkeen.

Nyt Erdogan kertoi presidenttien välisen puhelun aikana Trumpille, että turvavyöhyke loisi tarvittavat olosuhteet sille, että syyrialaiset pakolaiset voisivat palata Syyriaan.

Turkissa on tällä hetkellä yli 3,6 miljoonaa syyrialaista pakolaista. Maa on väläytellyt Syyrian pakolaisten sijoittamista edellä mainitulle turvavyöhykkeelle Syyrian kurdien hallinnoiman alueen läheisyyteen.