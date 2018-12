Yhdysvallat vetää joukkonsa Syyriasta – Trumpin mukaan Isis on lyöty, joten maasta voidaan lähteä

Yhdysvallat aikoo vetää kaikki joukkonsa Syyriasta, kertovat nimettömänä pysyttelevät diplomaattilähteet. Aikataulua ei ole vielä varmistettu, mutta vetäytymisen on tarkoitus alkaa "niin pian kuin mahdollista".

Presidentti Donald Trump sanoo Twitterissä, että äärijärjestö Isis on lyöty Syyriassa, mikä on ollut maan ainoa syy läsnäoloon Syyriassa Trumpin presidenttikaudella.

Yhdysvalloilla on Syyriassa noin 2 000 sotilasta. Valtaosa sotilaista on juuri kouluttanut Isisiä vastaan taistelevia paikallisia SDF-kurdijoukkoja. SDF:n hallussa on nykyisin suuri osa maan koillisosasta. Turkki pitää SDF-joukkoja terroristiryhmittymänä ja on toistuvasti sanonut hyökkäävänsä niitä vastaan, jos ne levittäytyvät Turkin raja-alueille.

Valtaosa amerikkalaisjoukoista on sijoitettu Pohjois-Syyriaan lukuun ottamatta pientä joukkoa Al-Tanafissa lähellä Jordanian ja Irakin rajaa.

Syyrian vuonna 2011 alkanut sisällissota jatkuu edelleen, mutta opposition joukot on piiritetty Idlibin alueelle Pohjois-Syyriassa.