Yhdysvallat vetää osan lähetystönsä työntekijöistä pois Venezuelasta

Yhdysvallat on kehottanut osaa Venezuelan-lähetystönsä työntekijöistä lähtemään maasta viime päivinä kärjistyneen kriisin takia. Maan ulkoministeriö kertoo haluavansa kuitenkin turvata hätätilanteissa tarvittavat palvelut Yhdysvaltojen kansalaisille Venezuelassa.

Ulkoministeriön mukaan Yhdysvaltojen kansalaisten kannattaa harkita vakavasti Venezuelasta poistumista väkivaltaisten yhteenottojen takia. Valtataistelu on nostattanut Venezuelassa laajoja mielenosoituksia, joissa on kuollut useita ihmisiä.

Venezuelan Nicolas Maduro on ilmoittanut, että Venezuela sulkee lähetystönsä ja konsulaattinsa Yhdysvalloissa. Keskiviikkona Maduro antoi myös yhdysvaltalaisdiplomaateille kolme vuorokautta aikaa poistua Venezuelasta. Yhdysvaltojen ulkoministeriö kieltäytyy vetämästä kaikkia diplomaattejaan pois.

Yhdysvaltojen mukaan Madurolla ei ole valtaa katkaista diplomaattisia suhteita Yhdysvaltojen kanssa. Maduro ilmoitti suhteiden katkaisemisesta sen jälkeen kun Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump kertoi tukevansa Venezuelan parlamentin puhemiestä Juan Guaidoa, joka on julistautunut maan virkaa toimittavaksi presidentiksi.

"Madurolla vastuu diplomaattien turvallisuudesta"

Yhdysvallat pitää useiden muiden maiden tavoin Maduron hallintoa laittomana, koska viime presidentinvaalit eivät olleet vapaat ja demokraattiset. Ulkoministerin Mike Pompeon mukaan Madurolla on kuitenkin vastuu yhdysvaltalaisten diplomaattien turvallisuudesta maassa.

– Ulkoministeriöllä ei ole korkeampaa prioriteettia kuin pitää kaikki työkomennuksella olevat ihmisemme turvassa. Olemme tehneet Maduron hallinnolle selväksi, että oletamme työntekijämme pysyvän turvassa, Pompeo sanoi televisiohaastattelussa.

– Haluamme varmistaa Maduron tietävän, että hänellä ei ole oikeutta päättää, pysymmekö maassa vai emme, hän jatkoi.

Venezuelan parlamentin puhemies Juan Guaido on puolestaan kehottanut kaikkia lähetystöjä pysymään maassa. Useat maat ja myös EU-instituutioiden johtajat ovat ilmaisseet tukensa Guaidolle, koska he katsovat parlamentin edustavan elintä, jolla on kansan tuki.

Maduro taas on saanut valtataistelussa tukea muun muassa Venäjän presidentti Vladimir Putinilta. Venäjällä on mittavia taloudellisia intressejä Venezuelassa ja se on investoinut miljardeja maan energia-alaan.

Myös useat armeijan kenraalit ovat ilmoittaneet pysyvänsä uskollisena Madurolle. Venezuelan asevoimien kanta on valtataistelun ratkaisemisessa avainroolissa.