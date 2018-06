Yhdysvalloilta ei tipu sotilaallista tukea Etelä-Syyrian kapinallisille

Yhdysvallat on varoittanut Etelä-Syyrian kapinallisia siitä, ettei se aio ryhtyä sotilaallisiin vastatoimiin, jos Syyrian hallitus hyökkää kapinallisia vastaan, eräs kapinallisten komentajista kertoo AFP:lle.

– Meidän täytyy selventää kantaamme: nähdäksemme teidän täytyy tehdä omien etujenne mukainen päätös siitä, taisteletteko. Sen päätöksen ei pidä perustua oletukseen siitä, että tulisimme sotilaallisesti väliin, sanottiin Yhdysvaltojen lähettämässä viestissä.

Venäjän tukemat Syyrian hallituksen joukot valmistautuvat ajamaan Yhdysvaltojen kauan tukemat kapinalliset Daraan ja Sweidan maakunnista. Sotatoimet alueella ovat kiihtyneet useiden päivien ajan.

Ainakin 19 siviiliä on kuollut sen jälkeen, kun presidentti Bashar al-Assadille uskolliset joukot alkoivat tehdä ilma- ja tykistöiskuja kapinallisalueille tiistaina, Syrian Observatory for Human Rights -järjestö kertoo.

Etelä-Syyrian tulitauko alkaa olla säpäleinä

Venäjä on pommittanut kapinallisten hallussa olevia alueita eteläisessä Syyriassa ensi kertaa sitten vuoden 2017 aselevon, kertoo Syyrian sotaa tarkkaileva Syrian Observatory for Human Rights -järjestö.

Järjestön mukaan Venäjä teki myöhään lauantaina noin 25 iskua kapinallisten hallussa pitämiin kaupunkeihin Daraan maakunnan itäisessä osassa.

Järjestöllä ei ole tiedossa, onko iskuissa kuollut tai haavoittunut ketään.

Yhdysvaltojen YK-lähettiläs Nikki Haley kehotti perjantaina Venäjää painostamaan liittolaistaan Syyriaa lopettamaan aselevon rikkomisen, mutta uusien tietojen valossa näin tuskin tulee käymään.

Yhdysvallat, Venäjä ja Jordania neuvottelevat silti paraikaa siitä, voitaisiinko Etelä-Syyrian tilanteen ratkaista ilman verenvuodatusta.

Samat maat neuvottelivat Etelä-Syyriaan viime vuonna sotatoimia rajoittavan sopimuksen, jolla pyritään estämään konfliktin laajeneminen. Viime vuonna sovitussa aselevossa sotatoimia rajoitettiin Daraan, Quneitran ja Sweidan alueilla. Sopimuksen solmimisen jälkeen Venäjän sotilaslentokoneet eivät pommittaneet kapinallisten alueita eteläisessä Syyriassa.

Al-Assadin hallinto pyrkii valtaamaan takaisin kapinallisten vallassa olevia osia eteläisestä Syyriasta joko neuvotteluin tai sotilastoimin. Syyrian hallituksen joukkoja on keskitetty alueelle viime viikkoina. Kapinallisilla on nyt hallussaan noin kaksi kolmannesta Daraasta. Myös äärijärjestö Isisillä on maakunnassa pieni alue vallassaan.

Isis yrittää paluuta pohjoisessa

Pohjois-Syyrian Raqqassa paikalliset turvallisuusviranomaiset ovat määränneet kaksi päivää kestävän ulkonaliikkumiskiellon kaupunkiin. Viranomaisten mukaan Isis-äärijärjestön puolesta toimivia terroristiryhmiä on saapunut Raqqaan hyökätäkseen "vakautta ja turvallisuutta vastaan".

Viime perjantaina Isis otti nimiinsä ensimmäisen hyökkäyksensä Raqqassa sen jälkeen, kun järjestö ajettiin ulos alueelta. Kyse oli tienvarsipommista kaupungin koillisosassa.

Isisin epäillään olevan myös kahden muun hyökkäyksen takana tässä kuussa, mutta järjestö ei ole ilmoittanut olevansa niistä vastuussa.

Raqqan turvallisuusviranomaiset kuuluvat Yhdysvaltojen tukemaan arabien ja kurdien SDF-liittoumaan, joka valtasi Raqqan Isisiltä viime vuoden lokakuussa.