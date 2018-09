Yhdysvalloissa FBI aloitti Kavanaugh'ia koskevien häirintäsyytösten perkaamisen

Yhdysvalloissa liittovaltion poliisi FBI on aloittanut korkeimman oikeuden tuomariehdokasta Brett Kavanaugh'ia koskevien häirintäsyytösten selvittelyn. Yhdysvaltalaisviestimien mukaan FBI selvittelee ainakin kahden naisen esittämiä häirintäsyytöksiä.

Toinen naisista, professori Christine Blasey Ford oli todistamassa senaatin oikeusvaliokunnassa aiemmin tällä viikolla. Kavanaugh on kiistänyt syytökset, jotka koskevat väitettyä seksuaalista häirintää hänen opiskeluaikoinaan.

Washington Postin ja New York Timesin mukaan FBI on ottanut yhteyttä myös Deborah Ramireziin, joka on niin ikään syyttänyt Kavanaugh'ta seksuaalisesta häirinnästä opiskeluvuosina.

– (Ramirez) on suostunut yhteistyöhön tutkinnassa, sanoi hänen asianajajansa John Clune tiedotteessa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump määräsi FBI:n selvittämään häirintäsyytöksiä senaatin oikeusvaliokunnan pyynnöstä. Selvitys ei saa kestää viikkoa kauempaa.

Washington Post kertoo, että kyse on rikostutkintaa rajatummasta selvityksestä, eikä se välttämättä tule julkiseksi. Selvityksestä ei ole myöskään tiedossa suositusta siitä, tulisiko Kavanaugh nimittää tehtävään.

Senaatin on määrä äänestää selvityksen pohjalta Kavanaugh'n nimityksestä. Kavanaugh on Trumpin ehdokas tehtävään, joka on elinikäinen. Demokraatit ovat vastustaneet raivokkaasti pitkän linjan konservatiivina tunnetun Kavanaugh'n valintaa.

Trump puolusti jälleen ehdokastaan ja sanoi, ettei usko tämän tehneen mitään väärää.

– Hän on hyvä mies. Hän on hieno tuomari, hyvin arvostettu useiden vuosien ajan, Trump sanoi toimittajille.