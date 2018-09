Yhdysvalloissa Florence-myrskyn nostamat tulvat voivat olla vasta alkua, Aasiassa Mangkhut-taifuuni lähestyy Hongkongia

Yhdysvalloissa Florence-myrskyn odotetetaan nostavan lähipäivinä edelleen pahoja tulvia. Uutiskanava CNN:n mukaan viranomaiset varoittavat, että tähänastiset tulvat ovat vasta alkua.

Lauantaina aikana Florence heikkeni trooppiseksi myrskyksi edetessään Carolinan rannikolta sisämaahan. CNN:n mukaan myrsky on vaatinut ainakin yksitoista kuolonuhria.

Yhdysvaltain kansallinen hurrikaanikeskus arvioi, että myrskyn loppuun mennessä osissa Pohjois-Carolinaa on satanut jopa yli 1000 milliä

eli yli metrin verran vettä. Monin paikoin vettä tulee ennusteiden mukaan lähes 400 milliä.

Pohjois-Carolinaa kohti pohjoisesta saapuvia autoilijoita on kehotettu kiertämään koko osavaltio, jottei ihmisiä jäisi alueelle jumiin. Etelä- ja Pohjois-Carolinassa lähes 800 000 asiakasta on ilman sähköä. Pelastusviranomaiset ovat hakeneet turvaan ihmisiä, jotka ovat jääneet koteihinsa tulvaveden saartamiksi. Tulvasuojiin on paennut liki 21 000 ihmistä.

Osa asukkaista yritti palata lauantaina takaisin koteihinsa, tarkoituksenaan raivata teille kaatuneita puita omatoimisesti moottorisahalla. Pohjois-Carolinan kuvernööri Roy Cooper varoitti, että kaikki osavaltion tiet ovat vaarassa joutua tulvavesien alle.

Hongkong varautuu Mangkhutin tuloon

Samaan aikaan kun Yhdysvalloissa kärsitään Florence-myrskyn tuomisista, Aasiassa Mangkhut-taifuuni etenee Filippiinien moukaroinnin jälkeen kohti Kiinaa. BBC:n mukaan ainakin 14 ihmistä on kuollut poikkeuksellisen voimakkaassa myrskyssä.

Myös Mangkhutin odotetaan heikkenevän hieman sen lähestyessä Kiinan rannikkoa, mutta se on edelleen vaarallinen. Uutistoimisto AFP:n mukaan Mangkhutin tuulet viuhuvat puuskissa jopa 180 kilometrin tuntivauhtia, kun se liikkui merellä kohti Kiinan rannikkoa.

Taifuunin odotetaan rantautuvan Hongkongiin sunnuntain aikana. Siellä asukkaat ovat alkaneet varautua taifuunin tuloon muun muassa teippaamalla ikkunoita ja hamstraamalla kaupoista ruokaa ja tarvikkeita. Viranomaiset ovat kehottaneet ihmisiä pysyttelemään sisätiloissa.

Kiinasta myrskyn matka jatkunee kohti Pohjois-Vietnamia.