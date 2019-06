Yhdysvalloissa Virginia Beachin kaupungissa 12 ihmistä on kuollut ampumisessa – tämä tapauksesta tiedetään nyt

Yhdysvalloissa Virginia Beachin kaupungissa ainakin 12 ihmistä on kuollut ampumisessa, poliisi kertoo CNN:n mukaan.

Myös epäilty ampuja kuoli poliisien kanssa käymänsä pitkällisen tulitaistelun jälkeen. Poliisipäällikkö James Cervera kuvaili ampujan ja hälytykseen vastanneen neljän poliisin välistä tulenvaihtoa sotatantereeksi.

Aiemmin kerrottiin, että kuolleita olisi 11, mutta yksi haavoittuneista kuoli myöhemmin matkalla sairaalaan.

Ampuminen tapahtui perjantaina iltapäivällä neljältä paikallista aikaa hallintorakennuskompleksissa. Poliisin mukaan haavoittuneita on useita. Yksi haavoittuneista on poliisi, jonka henki säilyi luotiliivin ansioista.

Cerveran mukaan epäilty ampuja tuli yhteen rakennukseen ja alkoi heti ampua ihmisiä umpimähkään. Epäilty ampuja on 40-vuotias mies ja pitkäaikainen kaupungin työntekijä. Hän toimi tiettävästi yksin.

Cervera kuvailee ampumista "kamalaksi tapahtumaksi, josta kukaan ei haluaisi olla puhumassa". Hän lisäsi, että ampuminen muuttaa monien ihmisten elämän.

Kaupungin pormestari Robert Dyer sanoo, että päivä oli kamalin Virginia Beachin historiassa.

Epäillyn ampujan ja uhrien henkilöllisyyttä ei ole julkistettu.

CNN:n lähdetietojen mukaan tapahtumapaikalta löydettiin puoliautomaattinen pistooli ja kivääri, joita tutkijat epäilevät käytetyn ampumisessa. Tutkijoiden ensitietojen mukaan epäillyn uskotaan hankkineen aseet laillisesti.

"En vain ymmärrä, miksi kukaan tekisi mitään tällaista"

Ampumishetkellä yhdessä hallintorakennuksessa ollut nainen Sheila Cook kertoi Channel 13:lle kuulleensa vaimeita laukauksia. Naisen mukaan poliisit toimivat nopeasti ja kertoivat ihmisille, ettei ampuminen tapahtunut heidän rakennuksessaan.

– Se teki oloni tarpeeksi turvalliseksi, jotta uskaltauduin menemään ulos ja Jumala oli kanssamme, hän sanoo.

Toinen hallintorakennuksissa työskentelevä nainen Megan Banton kertoo, että hän ja hänen 20 työkaveriaan sulkivat itsensä toimistoon tuolien avulla. Banton kertoo kuulleensa laukauksia ja poliisin "mene alas" -huudon.

– En vain ymmärrä, miksi kukaan tekisi mitään tällaista, hän sanoo.

Hallintorakennuskompleksissa on yhteensä 25 rakennusta, muun muassa kaupungintoimistoja ja -virastoja sekä poliisilaitos.

Virginia Beach sijaitsee Virginian osavaltiossa noin 320 kilometriä Washingtonista kaakon suuntaan.

Jo reilusti toista sataa joukkoampumista tänä vuonna

Gun Violence Archive -järjestö, joka tarkkailee tuliaseväkivaltaa, kertoo perjantaisen ampumistapauksen olevan 150. joukkoampuminen Yhdysvalloissa tänä vuonna. Joukkoampumiseksi lasketaan ampumiset, joissa tulee ammutuksi tai kuolee vähintään neljä ihmistä.

Vaikka tuliasein tehtyjen väkivaltatapausten määrä Yhdysvalloissa on suuri, ovat maan aseiden omistamiseen liittyvät lait varsin löyhät.

Varsinkin demokraattien keskuudessa reaktiot Virginia Beachin ampumistapaukseen olivat kärkeviä.

– Jälleen yksi kauhea ampuminen ravisuttelee maatamme. Yksi asia on selvää: ei ole hyväksyttävää, että Amerikka on ainoa kehittynyt valtio, jossa tällainen on tavanomaista. Meidän tulee toimia, demokraattisen puolueen vuoden 2020 presidenttiehdokkaaksi pyrkivä Pete Buttigieg tviittasi.

Senaattori Bernie Sanders vaati, että kongressi kuuntelisi amerikkalaisia ja säätää lait aseturvallisuudesta.

– Tämän kuvottavan tuliaseväkivallan on loputtava, hän sanoi tviitissään.

Lähteinä käytetty myös New York Timesia ja Washington Postia.