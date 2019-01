Yhdysvalloissa hallinnon sulku jatkuu – tuoreimmassa tapaamisessa ei löytynyt ratkaisuja umpisolmun avaamiseen

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump kieltäytyi keskiviikkona hyväksymästä demokraattien ehdotusta, jolla osittain suljettuna oleva hallinto olisi saatu avattua. Asiasta kertoo muun muassa Washington Post.

Trump tapasi kongressin demokraattien ja republikaanien tärkeimpiä lainsäätäjiä keskiviikkona Valkoisessa talossa, mutta merkkejä sopuun pääsystä ei ollut nähtävissä.

Yhdysvaltojen hallinto on ollut osittain suljettuna jo 12 päivää, sillä maassa ei ole päästy sopuun budjetista. Syynä on se, että Trump on vaatinut Meksikon muuriin rahaa yli viisi miljardia dollaria, mutta demokraatit eivät ole suostuneet tähän.

Trump tviittasi, että hänellä oli tärkeä tapaaminen rajaturvallisuudesta kongressin republikaanien ja demokraattien johtajien kanssa. Hänen mukaansa molempien osapuolten on työskenneltävä, jotta hyväksytään ehdotus, joka suojelee Yhdysvaltoja ja sen kansalaisia.

– Tämä on hallinnon ensimmäinen ja tärkein velvollisuus, Trump tviittasi.

– Pysyn valmiina ja halukkaana työskentelemään demokraattien kanssa, jotta hyväksytään ehdotus, joka suojelee rajojamme, tukee toimijoita ja viranomaisia kentällä ja pitää Amerikan turvassa. Hoidetaan homma! hän jatkoi.

Trump on kutsunut molempien puolueiden tärkeimmät lainsäätäjät neuvotteluihin taas perjantaiksi. Kumpikaan osapuoli ei ole kuitenkaan antanut merkkejä siitä, että sopuun voitaisiin päästä.

Ennen tapaamista Trump sanoi, että sulku voi kestää pitkän aikaa.

Nykyinen sulku on pisin sitten vuoden 2013, jolloin hallinto oli osittain suljettuna 16 päivää.