Yhdysvalloissa havaittu ensimmäinen uuden koronaviruksen tartunta

Yhdysvaltain viranomaiset kertovat havainneensa ensimmäisen uuden kiinalaisen koronaviruksen vahvistetun tartunnan maan rajojen sisältä. Tartunta havaittiin Seattlen kaupungin läheltä.

Kiinassa Wuhanin kaupungista levinnyt virus on tartuttanut tiettävästi yli 300 ihmistä ja surmannut ainakin kuusi. Tauti on herättänyt huolta erityisesti Kiinan naapurimaissa, joissa on aloitettu tehostettuja lentokenttätarkastuksia.

Maailman terveysjärjestö WHO kokoustaa keskiviikkona keskustellakseen uudesta viruksesta.