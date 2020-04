Yhdysvalloissa jälleen lähes 2  000 koronakuolemaa, lukema silti pienempi kuin perjantaina

Yhdysvalloissa on kuollut viimeisen vuorokauden aikana 1 920 ihmistä koronavirukseen, kertovat Johns Hopkinsin yliopiston laskelmat.

Luku on hieman alhaisempi kuin edellispäivänä perjantaina, jolloin kuolleita oli yli 2 000. Se oli koko viruspandemian korkein päiväluku maailmanlaajuisesti. Lauantai puolestaan oli jo yhdeksäs perättäinen yli tuhannen kuolonuhrin päivä.

Yhdysvalloissa on kuollut koronaviruksen takia jo yli 20 500 ihmistä, enemmän kuin missään muussa maassa. Yhdysvallat ohitti lauantain aikana Italian uhrimäärän ja rikkoi synkän 20 000 kuolonuhrin rajapyykin. Maan johtava tartuntatautiekspertti Anthony Fauci arvioi aiemmin tällä viikolla, että epidemian lopullinen uhrisaldo Yhdysvalloissa saattaa olla noin 60 000.

Yhdysvaltain kuolonuhreista yli 8 600 on tullut New Yorkin osavaltiossa. Wyoming on ainoa osavaltio, jossa ei ole kirjattu vielä yhtään koronaviruskuolemia.

Miljoonaa asukasta kohden kuolemia on Yhdysvalloissa 62, mikä on selvästi vähemmän kuin joissain Euroopan maissa. Esimerkiksi Espanjassa kuolleita on miljoonaa asukasta kohden 355 ja Italiassa 322. Suomessa vastaava lukema on 9.

Yhdysvalloissa on myös selvästi eniten vahvistettuja tartuntoja maailmassa, noin 530 000. Tartuntamäärän kasvu on tasaantunut rajoitustoimien ansiosta.

Lähteenä myös tilastosivusto Worldometer.