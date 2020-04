Yhdysvalloissa jälleen yli tuhannen koronaviruskuoleman päivä, valtava tuomiokirkko New Yorkissa muutetaan koronasairaalaksi

New Yorkissa suuresta tuomiokirkosta tehdään tilapäissairaala koronaviruspotilaille, kertoo kirkon tuomiorovasti.

Manhattanilla sijaitsevaan Church of St. John the Divine -tuomiokirkkoon tulee yhdeksän ilmastoitua sairaalatelttaa, joissa on yhteensä 200 vuodepaikkaa.

– Aikaisempina vuosisatoina tuomiokirkkoja käytettiin näin, esimerkiksi ruton aikana. Joten tuomiokirkon käyttötapana tämä ei ole uusi, se on uutta ainoastaan meille, sanaili tuomiorovasti Clifton Daniel New York Times -lehden haastattelussa.

Tuomiokirkon hallinnon mukaan ensimmäiset koronapotilaat voidaan ottaa kirkkoon noin viikon kuluessa. Tilapäissairaalan henkilökunta tulee tuomiokirkkoa vastapäätä sijaitsevasta sairaalasta.

Church of St. John the Divine -tuomiokirkkoa pidetään maailman neljänneksi suurimpana kristillisenä kirkkorakennuksena. Uusgoottilainen kirkko on laajuudeltaan runsaat 11 000 neliömetriä.

Yhdysvalloissa jo 366 000 tartuntaa

Yhdysvalloissa on kuollut koronavirukseen viimeisen vuorokauden aikana ainakin 1 150 ihmistä, kertovat tartuntamääriä seuraavan Johns Hopkinsin yliopiston luvut.

Kuolonuhrien määrä Yhdysvalloissa ylitti maanantaina 10 000:n rajan, ja on nyt Johns Hopkinsin mukaan 10 783. Yhdysvaltain edellä kuolonuhrien määrässä ovat vielä Italia yli 16 000:lla ja Espanja yli 13 000:lla kuolonuhrillaan.

Uusien kuolonuhrien määrä on laskenut hieman viime loppuviikon huippulukemista.

Yhdysvalloissa on todettu selvästi enemmän koronavirustartuntoja kuin missään muussa maassa. Tartuntoja todettiin maanantaina yli 30 000 lisää, ja niitä on nyt yhteensä yli 366 000. Selvästi eniten tartuntoja on New Yorkin osavaltiossa.

Wisconsinin republikaanit eivät halunneet siirtää vaaleja

Koronaviruksen leviämisestä huolimatta Wisconsinin osavaltiossa järjestetään tiistaina esivaalit. Wisconsinin korkein oikeus torppasi maanantaina esivaalien siirtämisen kesäkuulle.

Wisconsinin demokraattikuvernööri Tony Evers päätti maanantaina lykätä tiistaille kaavailtuja esivaaleja koronaviruspandemian takia kesäkuun 9. päivälle. Perusteluna oli vaalivirkailijoiden ja äänestäjien suojeleminen virukselta. Republikaanien hallussa olevat Wisconsinin senaatti ja alahuone kuitenkin valittivat asiasta osavaltion korkeimpaan oikeuteen.

Oikeus päätti äänin 4–2, ettei vaaleja saa siirtää. Äänestys meni ideologisten linjojen mukaan, niin että konservatiivituomarit vastustivat vaalien siirtämistä ja liberaalituomarit kannattivat sitä.

Wisconsinin demokraattipuolueen puheenjohtaja Ben Wikler tuomitsi oikeuden päätöksen ja sanoi, ettei puolue rohkaise demokraatteja äänestämään vaaleissa. Wikler kehotti republikaaneja toimimaan samoin.

Esivaaleja siirretty useassa osavaltiossa

Koronaviruksen alettua toden teolla levitä Yhdysvalloissa useimmat osavaltiot ovat siirtäneet esivaalejaan tai päättäneet pitää esivaalit vain kirjeäänestyksenä.

Esivaalit ovat vielä pitämättä noin puolessa osavaltioista, mutta Joe Bidenin katsotaan jo olevan erittäin lähellä demokraattien presidenttiehdokkuutta. Presidentti Donald Trumpin valinta republikaanien ehdokkaaksi puolestaan on ollut koko ajan läpihuutojuttu.

Trump osoitti Twitterissä suosiota Wisconsinin päätökselle pitää esivaalit alkuperäisen aikataulun mukaisesti.