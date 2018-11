Yhdysvalloissa jännitetään yhä kongressivaalien lopullisia tuloksia, Floridassa täpärä tilanne

Yhdysvalloissa saadaan edelleen jännittää yli viikon takaisten kongressivaalien lopullisia tuloksia. Katseet kohdistuvat Floridaan, jossa ääniä on jouduttu laskemaan uudelleen täpäräksi menneiden tulosten takia.

Senaattorikisassa republikaanien ja demokraattien ehdokkaat olivat niin tasaväkisiä, että laki vaati uudelleenlaskentaa. Senaattoripaikasta kisaavat republikaanien Rick Scott ja demokraattien Bill Nelson, jotka ovat molemmat nostaneet kanteen ääntenlaskennan epäselvyyksistä.

Torstaille asetettu takaraja koneellisessa ääntenlaskennassa ei tuonut senaattorikisaan ratkaisua, vaan ääniä joudutaan tarkistamaan vielä käsin. Republikaanien Scott säilytti johtoasemansa, mutta etumatka kaventui noin 12 600 ääneen.

Republikaanit saavat enemmistön senaattiin Scottin valinnasta riippumatta.

Myös kuvernöörin vaali meni Floridassa niin täpärälle, että siinäkin ääniä on pitänyt laskea uudelleen. Koneellisen laskennan perusteella kisa kuitenkin näyttää ratkenneen republikaanien Ron DeSantisin voitoksi.

Floridan epäselvä tulos on saanut Yhdysvalloissa laajaa valtakunnallista huomiota, sillä presidentti Donald Trump on puuttunut tilanteeseen ja pitänyt uudelleenlaskentaa puolueellisena. Trump on syyttänyt Floridan vaalivalvojia ja demokraatteja petoksesta, vaikka vaalivilpistä ei ole ilmennyt näyttöä.

Tunteita on kuumentanut myös se, että Browardin piirikunnassa Floridassa on ollut aiemminkin ongelmia ääntenlaskennassa. Kuuluisin sotku liittyy vuoden 2000 presidentinvaaleihin, jolloin republikaanien George W. Bushin ja demokraattien Al Goren ääniä jouduttiin laskemaan uusiksi äänestyslipukkeissa ilmenneiden ongelmien takia.