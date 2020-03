Yhdysvalloissa jo kuusi koronaviruskuolemaa, Kiinassa vähiten uusia tartuntoja sitten tammikuun

Yhdysvalloissa jo kuusi ihmistä on kuollut koronaviruksen takia. Viranomaiset kertoivat maanantaina neljästä uudesta kuolematapauksesta, joista kolme sattui samassa hoitokodissa.

Kaikki kuolemantapaukset Yhdysvalloissa ovat sattuneet Washingtonin osavaltiossa. Kuolemista viisi on tapahtunut Kingin piirikunnassa, jossa sijaitsee osavaltion suurin kaupunki Seattle.

Viranomaiset varoittivat, että viruksen leviämistä voi olla nyt hyvin vaikea estää.

– Riski siihen, että me kaikki saamme tartunnan, on nyt suurempi, sanoi Kingin piirikunnan terveysviranomainen Jeff Duchin.

Myös New Yorkin osavaltion kuvernööri Andrew Cuomo varoitti, että viruksen leviäminen New Yorkin kaupungissa on vääjäämätöntä. Ensimmäisestä covid-19-tartunnasta New Yorkissa kerrottiin maanantaina, kun Iranissa käyneellä terveydenhoidon työntekijällä vahvistettiin tartunta.

– Tapauksia tulee epäilemättä enemmän. Tämä on New York – olemme portti maailmaan. Positiivisia testituloksia tulee lisää, ei vain yksi tai kaksi tai kolme tai viisi, Cuomo sanoi.

Yhdysvaltain varapresidentti Mike Pence puolestaan kertoi, että lääke taudin hoitoon saatetaan saada markkinoille jo kesällä tai alkusyksystä. Pence viittasi todennäköisesti Gilead-lääkeyhtiöön kehittämään remdesivir-lääkkeeseen, jonka uskotaan olevan pisimmällä kehityksessä.

Rokotetta covid-19:ää vastaan ei puolestaan odoteta saataville kuin aikaisintaan loppuvuodesta tai mahdollisesti vasta ensi vuonna.

Pence kertoi myös, että yhdysvaltalaiset lääkeyhtiöt ovat muodostaneet yhteenliittymän, jossa ne tekevät yhteistyötä ja jakavat tietoa koronaviruslääkkeiden kehittämisestä.

Kiinassa yhteensä lähes 3000 kuollutta

Samaan aikaan, kun koronavirus on alkanut levitä yhä voimallisemmin monissa maissa, viruksen alkuperämaassa Kiinassa uusien tartuntojen määrä on ollut laskussa.

Kiina kertoi tiistaina 31 uudesta kuolemantapauksesta ja 125 uudesta tartunnasta. Uusien tartuntojen määrä oli pienin kuuteen viikkoon. Kaikki uudet kuolemantapaukset sattuivat viruksen sydänalueella Hubein maakunnassa.

Kiinassa virukseen on kuollut nyt yhteensä 2 943 ihmistä, ja tartuntoja on yli 80 000. Koko maailmassa kuolleita on lähes 3 100.

Kiinan ulkopuolella virus on levinnyt pahimmin Etelä-Koreassa, jossa tartuntoja on noin 4 000. Iranissa puolestaan on eniten kuolemantapauksia Kiinan ulkopuolella, 66. Italiassa tartuntoja on havaittu 1 700.

Yhdysvaltain viranomaiset kertoivat uudesta linjauksesta, jonka mukaan kaikki Etelä-Koreasta tai Italiasta suorilla lennoilla Yhdysvaltoihin matkustavat tarkastetaan lentokentillä.

Maanantaina muun muassa Senegal ja Saudi-Arabia kertoivat ensimmäisistä koronavirustartunnoistaan. Yhteensä virus on levinnyt yli 60 maahan, myös Suomeen.