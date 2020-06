Yhdysvalloissa jotkut kaupungit ovat alkaneet rajoittaa poliisin voimankäyttöä – Seattle kieltää kyynelkaasun väliaikaisesti, Minneapolis rajoittaa kuristusotteita

Yhdysvalloissa toista viikkoa jatkuneet laajat mielenosoitukset ovat saaneet jotkut kaupungit rajoittamaan poliisin voimankäyttöä. Esimerkiksi Seattle on kieltänyt poliisilta kyynelkaasun käytön 30 päivän ajaksi.

Kyynelkaasun on sanottu edistävän koronaviruksen mahdollista leviämistä väkijoukoissa. Vetoomuksen kaasun käytön kieltämiseksi allekirjoitti noin 1 300 terveydenhuollon ammattilaista.

Pahimmillaan kuolemaan johtavaa kyynelkaasun käyttöä on rajoitettu esimerkiksi kansainvälisessä sodankäynnissä.

Minneapolis puolestaan kieltää poliisilta kuristusotteiden käytön. Aiemmin tällä viikolla kuristusotteiden kieltämisen ovat ottaneet esille esimerkiksi Coloradon ja Kalifornian osavaltiot.

Rasismia ja poliisin käyttämää väkivaltaa vastustavat mielenosoituksen alkoivat juuri Minneapolisissa sen jälkeen, kun mustaihoinen George Floyd kuoli poliisin painettua häntä polvella niskasta pidätystilanteessa. Kyseistä poliisia syytetään toisen asteen murhasta, mikä Suomessa vastaa tappoa. Kolme muuta poliisia ovat saamassa syytteet avunannosta toisen asteen murhaan. Kaksi poliiseista auttoi pitelemään Floydia. Kolmas seisoi lähettyvillä, mutta ei puuttunut tilanteeseen.

Kansalliskaarti eli reserviläiset on kutsuttu apuun hillitsemään mielenosoituksia ainakin 33 osavaltiossa. Kaartilaisia on liikkeellä yli 40 000. Lisäksi monissa kaupungeissa ja osavaltioissa on edelleen turvauduttu yöllisiin ulkonaliikkumiskieltoihin.

"Toivottavasti George katsoo alas"

Presidentti Donald Trump liitti perjantaina George Floydin kuoleman kommenttiinsa maan yllättävän positiivisista työllisyysluvuista.

Yhdysvaltojen työttömyyden kerrottiin laskeneen toukokuussa, mikä tuli suurena yllätyksenä esimerkiksi analyytikoille. Työministeriön mukaan maahan syntyi 2,5 miljoonaa uutta työpaikkaa ja työttömyys laski 13,3 prosenttiin.

– Toivottavasti George katsoo alas ja sanoo, että maallemme on tapahtumassa hieno asia. On hieno päivä hänelle. Tämä on hieno päivä kaikille, Trump sanoi.

Todellisuudessa Floyd kertoi viimeisinä sanoinaan häntä maahan painaneelle poliisille, ettei pysty hengittämään.

Trumpin kommentti herätti heti laajaa kritiikkiä. Esimerkiksi demokraattipuolueen todennäköinen presidenttiehdokas Joe Biden sanoi, että on halpamaista Trumpilta laittaa sanoja Floydin suuhun.

– George Floydin viimeiset sanat – en saa henkeä, en saa henkeä – ovat kaikuneet yli tämä kansakunnan, oikeastaan yli koko maailman. Se, että presidentti yrittää laittaa hänen suuhunsa mitään muita sanoja, on mielestäni halveksittavaa, Biden sanoi Delaware State -yliopistossa pitämässään puheessa.

Doverissa sijaitseva yliopisto on tunnettu erityisesti mustien opiskelijoiden yliopistona.

Hän huomautti myös, että vaikka työllisyysluvut näyttivät hyviltä, tilanne ei ollut sama kaikille kansalaisille.

– Presidentti sanoi noin päivänä, jolloin mustien ja latinojen työttömyys nousi ja mustien nuorten työttömyys syöksyi ylöspäin. Se kertoo teille kaiken tarvittavan tästä miehestä ja siitä, mistä hän välittää, Biden jatkoi.

Lähteet: Guardian, New York Times, CNN