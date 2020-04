Yhdysvalloissa kaikkia kehotetaan nyt suojamaan kasvonsa ulkona liikkuessa

Yhdysvalloissa koko kansaa kehotetaan nyt suojaamaan kasvonsa ulkona ollessaan, kertovat kansainväliset mediat. Yhdysvaltain tautikeskuksen suosituksesta kertoi presidentti Donald Trump päivittäisessä koronavirustilannekatsauksessaan.

Presidentti sanoi tilaisuudessa, ettei itse aio suojata kasvojaan ja että kyseessä on vain suositus, kirjoittaa New York Times.

Trump sanoi, että hengityssuojat tulisi jättää terveydenhuollon ammattilaisille ja etteivät suojat korvaa turvaväliä toisiin ihmisiin. Brittilehti Guardian kirjoittaa, että suojaamalla kasvonsa suojaa enemmänkin muita kuin itseään tartunnalta.

Päivää aiemmin New Yorkin kaupungin pormestari Bill de Blasio kehotti kaikkia suojaamaan kasvonsa ulkona esimerkiksi huivilla. Tuolloin hän korosti, että hengityssuojat tulisi jättää terveydenhuollon työntekijöiden käyttöön.

– Sen ei tarvitse olla ammattilaisten hengityssuoja. Itse asiassa emme halua teidän käyttävän sellaisia ​​suojia, joita tarvitaan ensiavussa ja joita terveydenhuollon työntekijämme tarvitsevat. Älkää käyttäkö niitä, de Blasio sanoi.

Yhdysvalloissa koronaviruksen on saanut yli 270 000 ihmistä perjantai-iltaan mennessä Yhdysvaltojen itärannikon aikaa. Maassa on todettu eniten tartuntoja koko maailmassa. Testauskäytännöt myös vaihtelevat ympäri maailman.

Johns Hopkinsin yliopiston tilastojen mukana lähes 7 000 ihmistä on kuollut viruksen aiheuttamaan tautiin Yhdysvalloissa. New York on ollut jo jonkin aikaa maan tartuntakeskittymä.

Aikaisempi linja mukaili WHO:ta

Yhdysvalloissa on tähän asti ohjeistettu, että kasvoja ei tarvitse suojata ellei ole sairas tai tekemisissä sairastuneiden kanssa. CNN kirjoittaa, että viranomaisten mukaan suojan käyttäminen on voinut suurentaa mahdollisuutta saada koronavirustartunta.

Useat asiantuntijat ovat sanoneet, että suojainten riski liittyy erityisesti siihen, ettei oikeanlaisesta hygieniasta välttämättä pidetä huolta.

Yhdysvaltain linja on ollut Maailman terveysjärjestö WHO:n mukainen. Britannian yleisradioyhtiö BBC kirjoitti muutama päivä sitten, että WHO:n paneeli on aikeissa tarkastella hengityssuojalinjausta.

Paneelin puheenjohtaja David Heyman sanoi BBC:lle, että paneeli aikoo keskustella uusien näyttöjen valossa linjauksesta. Asiantuntijoilla ympäri maailmaa on erilaisia näkemyksiä siitä, kuinka hyvin hengityssuojat suojaavat koronavirustartunnalta.

Toisaalta monissa sairaaloissa on ollut jo nyt pulaa hengityssuojista. Huolena on ollut, että jos ihmiset alkavat käyttää suojia kauppareissuillaan, niitä riittäisi vieläkin vähemmän terveydenhuollossa työskenteleville.

Korvauksia vakuutuksettomien hoidosta

Trump kertoi myös, että sairaalat tulevat saamaan korvauksia, jos he hoitavat koronavirustartunnan saaneita, joilla ei ole sairausvakuutusta, kirjoittaa Washington Post. Kongressi myönsi viime viikolla 100 miljardia dollaria rasittuneiden terveydenhuoltolaitosten tukemiseen. Lehti kirjoittaa, että vakuutuksettomien hoitoon käytetään osaa näistä varoista.

Yhdysvaltain terveydenhuoltojärjestelmä perustuu vahvasti sairausvakuutuksiin, joihin monella ei ole varaa. Terveydenhuoltomaksut ovat korkeita, mikä taas jättää ihmisiä hakeutumasta hoitoon.