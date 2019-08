Yhdysvalloissa kolme jokkuampumista vuorokaudessa, ainakin 30 kuollut ja kymmeniä haavoittunut – Pormestari: "Tällaista voi tapahtua missä tahansa"

Yhdysvalloissa Ohion Daytonissa ainakin 10 ihmistä on kuollut luoteihin ravintolakorttelissa, kertoo poliisi. Yksi kuolleista on epäilty ampuja. Kuolonuhrien lisäksi 27 ihmistä on haavoittunut.

Komisario Matt Carper kertoo, että poliisi ampui epäillyn. Carper kertoi, että poliisin tietojen mukaan ampujia on ollut vain yksi, ja poliisi tutkii epäillyn taustoja.

Ensimmäinen ilmoitus laukauksista tuli kello yhdeltä paikallista aikaa eli aamulla Suomen aikaa.

Sairaalan edustaja Liz Long kertoi aiemmin, että sairaalaan oli toimitettu hoitoon ampumahaavoja saaneita potilaita, kertoi paikallislehti Dayton Daily News

Poliisi kertoi aiemmin Twitterissä, että Yhdysvaltain liittovaltion keskusrikospoliisi FBI auttaa tutkinnassa.

Daytonin Oregon District -kaupunginosa on suosittu ravintola- ja illanviettoalue.

– Onneksi meillä oli useita poliiseja tapahtumapaikan välittömässä läheisyydessä, kun ampuminen alkoi. Väkivalta ei kestänyt kauaa. Olemme sillä tavalla hyvin onnekaita. Niin paha kuin tilanne onkin, olisi se voinut olla paljon pahempi, Carper kertoi.

Poliisi kertoi Twitterissä, että ampuja saatiin pysäytettyä alle minuutti sen jälkeen, kun hän avasi tulen.

Pormestari: Kaupungin turvallisimpia alueita

Daytonin kaupungin pormestari Nan Whaley kertoi sunnuntaina tiedotustilaisuudessa, että alueella on turvallista liikkua ja alue on auki. Myös illalla järjestettävään muistotilaisuuteen on turvallista saapua.

– En halua pelotella ihmisiä, mutta tällainen tapaus voi tapahtua missä tahansa. Oregon District on yksi alueen turvallisimmista paikoista, Whaley kertoi tiedotustilaisuudessa.

Pormestarin mukaan Daytonin viime vuosi on ollut vaikea. Kolme kuukautta aiemmin pormestari Whaley puhui samalla tavoin kameroiden edessä yli kymmenestä tornadosta, jotka repivät aluetta.

Komisario Carper kertoi tiedotustilaisuudessa, että ampuja on tunnistettu. Hän ei antanut tarkempia tietoja ampujasta tiedotustilaisuudessa, mutta kertoi poliisin kertovat lisää myöhemmin.

– Meillä on säännöllisesti poliiseja Oregon Districtissä, erityisesti baarien aukioloaikoina, Carper kertoi, kun häneltä kysyttiin onko sunnuntaina alueella enemmän valvontaa.

Carper kertoi, että ampujan käyttämä ase oli .223-kaliiperinen kivääri. Aseessa oli myös tavallista isompi lipas.

El Pasoa tutkitaan mahdollisena viharikoksena

Texasin El Pasossa sattuneessa ostoskeskusampumisessa kuoli 20 ihmistä, kertoi Texasin kuvernööri uutistoimisto AFP:n mukaan. Haavoittuneita on 26.

Washington Postin mukaan useat haavoittuneista ovat kriittisessä tilassa, joten kuolonuhrien määrä voi vielä kasvaa.

Ampuminen tapahtui Cielo Vistan Walmart-tavaratalossa lauantaina paikallista aikaa. Ampujalla oli kivääri ja hän avasi tulen ostoksilla olleita ihmisiä kohti.

– Päivä, joka olisi ollut jollekulle tavallinen päivä mennä ostoksille, muuttui yhdeksi Texasin historian verisimmistä päivistä, kuvernööri Greg Abbott sanoi.

Poliisi on pidättänyt parikymppisen miehen epäiltynä ampumisesta. Lauantaina oli liikkunut myös tietoja, joiden mukaan ampujia olisi ollut kolme.

– Voin vahvistaa, että pidätetty on parikymppinen valkoinen mies. Uskomme, että hän on ainoa ampuja, kertoi Robert Gomez El Pason poliisista.

Washington Postin poliisilähteen mukaan epäilty ampuja on 21-vuotias. CNN ja LA Times kertovat, että ampujaksi epäilty on kotoisin Dallasin esikaupunkialueelta, joka sijaitsee yli tuhannen kilometrin päässä El Pasosta.

Poliisin mukaan tapausta tutkitaan mahdollisena viharikoksena. Poliisilla on tutkittavana manifesti, jonka tutkijat arvioivat olevan epäillyn kuvafoorumille lataama. CNN:n mukaan epäilty arvelee tekstissä, että "hän kuolee tänään".

– Meillä on tämän henkilön tekemä manifesti, joka viittaa siihen, että kyseessä voi olla viharikos, El Pason poliisipäällikkö Greg Allen kertoi.

Kolmas ampuminen vain tunti toisen jälkeen

Yhdysvalloissa tapahtui vuorokauden sisään myös kolmas joukkoampumistapaus. Vain reilu tunti sen jälkeen, kun Ohion Daytonista oli tullut ensimmäinen ilmoitus ampumisesta, seuraava tapahtui jo Chicagossa. Seitsemän ihmistä sai ampumahaavoja välikohtauksessa.

Chicago Sun Times on kertonut, että poliisin mukaan Douglas Park -puistoon kokoontunutta joukkoa tulitettiin ohi ajaneesta mustasta Chevrolet Camaro -urheiluautosta varhain sunnuntaina paikallista aikaa. Illinois kuuluu eri aikavyöhykkeeseen kuin Ohio, ja Chicago on tunnin jäljessä Daytonia.

NBC Chicago kertoi aiemmin, että uhrit ovat parikymppisiä. Osumia saaneista kolme on naisia ja neljä miehiä. Yksi miehistä sai osuman nivuseen ja on kriittisessä tilassa. Kaksi miehistä pääsi sairaalaan omin avuin, muut tarvitsivat hoitohenkilökunnan apua.

Poliisi tutkii tapausta, mutta ei ole ottanut ketään kiinni.

Lehden mukaan lähikorttelissa sattui muutama tunti myöhemmin aiempaan liittymätön ampumistapaus, jossa haavoittuivat mies ja nainen.

Demokraatit vaativat kireämpiä aselakeja

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi ampumista kamalaksi ja kertoi puhuneensa Texasin kuvernöörin kanssa ja luvanneensa liittovaltiolta kaiken tarvittavan avun.

Moni demokraattien presidenttiehdokkuutta tavoitteleva poliitikko hyödynsi tilannetta vaatimalla tiukennuksia aselakeihin.

– Aivan liian moni yhteisö on jo joutunut kärsimään tällaisista tragedioista. Meidän täytyy toimia nyt lopettaaksemme maamme aseväkivallan epidemian, johtaviin ehdokkaisiin kuuluva Elizabeth Warren sanoi.

Demokraattien presidenttiehdokkuuden tavoittelijoista tapaus osui erityisen lähelle Beto O'Rourkea, joka toimi aikaisemmin El Pason alueen kongressiedustajana.

– Olen uskomattoman surullinen, tätä on hyvin vaikea ajatella. Sanon kuitenkin, että El Paso on maailman vahvin paikka, tämä yhteisö pitää yhtä, O'Rourke sanoi puheessaan.

Kuluva viikko on ollut poikkeuksellisen synkkä Yhdysvalloissa aseväkivallan vuoksi. Tiistaina kaksi ihmistä kuoli ja poliisi haavoittui Walmartissa Mississippissä, ja viime sunnuntaina kolme ihmistä kuoli ampumisessa valkosipulifestivaaleilla Pohjois-Kaliforniassa.