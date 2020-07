Yhdysvalloissa korkeimman oikeuden tuomari Ginsburgin syöpä on uusiutunut

Yhdysvalloissa korkeimman oikeuden tuomarin Ruth Bader Ginsburgin syöpä on uusiutunut. 87-vuotias Ginsburg kertoo olevansa kemoterapiahoidossa maksasyövän vuoksi.

Ginsburg aikoo jatkaa tuomarin työssään niin kauan kuin hänen vointinsa sallii sen.

– Olen edelleen täysin kykeneväinen niin tekemään, hän sanoi tiedotteessa.

Tuomarin mukaan aiemmin annettu immunoterapia ei ollut purrut tautiin, mutta kemoterapia on tuottanut positiivisia tuloksia.

Ginsburgin kerrottiin joutuneen tiistaina sairaalaan epäillyn tulehduksen vuoksi. Hän pääsi kotiin sairaalahoidosta paikallista aikaa keskiviikkona.

Ginsburg on sairastanut syöpää jo useaan otteeseen edellisten parin vuosikymmenen aikana. New York Times in mukaan Ginsburgia on hoidettu aiemmin keuhkosyövän, paksusuolen syövän ja haimasyövän vuoksi.

Hän kertoi, että merkkejä maksasyövästä oli löytynyt jo helmikuussa ja immunoterapian hän aloitti toukokuussa. Kun immunoterapia ei tuottanut tulosta, siirryttiin hoidossa kemoterapiaan.

Ginsburgin mukaan syöpään liittyvien vaurioiden määrä oli vähentynyt huomattavasti heinäkuun alkupuolella tehtyjen tutkimusten perusteella, eikä uusia merkkejä taudista ollut ilmaantunut.

Terveydentilaa seurattu herkeämättä

Iäkkään liberaalituomarin terveydentilaa on Donald Trumpin presidenttikaudella seurattu herkeämättä. Korkeimman oikeuden yhdeksästä tuomarista parhaillaan neljä on liberaaleja.

Jos Ginsburg ei pysty enää hoitamaan tehtäväänsä, Trumpin vastustajat pelkäävät presidentin pääsevän nimittämään oikeusistuimeen lisää konservatiivituomareita. Tuomarit voivat halutessaan pysyä virassaan kuolemaansa saakka, ja siten nimityksillä on tuntuva yhteiskunnallinen merkitys usein vuosikymmenien päähän.

Liberaaleilla tuomareilla on ollut tärkeä rooli muun muassa aborttioikeuden säilyttämisessä Yhdysvalloissa konservatiivien rajoitusyrityksistä huolimatta. Lisäksi he ovat muun muassa estäneet presidentin valtaoikeuksien merkittävän lisäämisen.