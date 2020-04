Yhdysvalloissa koronatartuntoja jo yli puoli miljoonaa, kuolleita eniten maailmassa

Yhdysvalloissa on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin eniten ihmisiä maailmassa. Tilastosivusto Worldometer kertoi lauantai-iltana, että kuolleita on jo yli 20 000. Miljoonaa asukasta kohti kuolleita on 61.

Myös Johns Hopkinsin yliopiston tilastojen mukaan Yhdysvalloissa on eniten kuolonuhreja, mutta sen mukaan kuolleita on 19 700.

Varmistettuja koronavirustartuntoja Yhdysvalloissa on tähän mennessä rekisteröity yli puoli miljoonaa.

Pahiten koronaviruksen koettelemassa New Yorkin osavaltiossa koronakuolleita on yli 8 600, kertoi kuvernööri Andrew Cuomo lauantaina CNN:n mukaan. Kuluneen vuorokauden aikana uusia kuolemantapauksia oli 783.

– Huomaatte, että lukumäärä on hieman tasaantumassa, mutta se on tasaantumassa kauhistuttavalle tasolle. Nämä ovat käsittämättömiä lukuja, jotka kuvaavat ennenkuulumattomia menetyksiä ja kärsimyksiä, Cuomo sanoi.

New Yorkin pormestari: Julkiset koulut kiinni lukuvuoden loppuun

New Yorkin kaupungin pormestari Bill de Blasio sanoi lauantaina, että julkiset koulut kaupungissa pysyvät kiinni lukuvuoden loppuun asti.

– Tässä päätöksessä ei ole mitään helppoa, de Blasio sanoi, mutta jatkoi, että se auttaa pelastamaan henkiä.

De Blasio sanoi tehneensä päätöksen keskusteltuaan tartuntatautispesialisti Anthony Faucin kanssa myöhään perjantaina paikallista aikaa.

Kuvernööri Cuomo sen sijaan sanoi, että muun muassa kouluja koskevia päätöksiä ei ole tehty. Cuomon mukaan päätös koordinoidaan kaikkien alueen piirikuntien kesken.

Julkiset koulut suljettiin New Yorkin kaupungissa 16. maaliskuuta.

Trump miettii maan avaamista toukokuun alussa

Presidentti Donald Trumpin on kerrottu pohtivan maan avaamista toukokuun alussa ainakin osassa Yhdysvaltoja.

Jos Yhdysvalloissa luovutaan koronaviruksen vastaisista poikkeustoimista vappuna, vaarana on, että virustilanne pahenee uudestaan heinäkuussa, tutkijat sanovat.

Washingtonin yliopiston IHME-tutkimuslaitos perustaa laskelmansa tilanteeseen, jossa liikkumisrajoituksista ja kotonapysymiskäskyistä luovuttaisiin kuun vaihteessa.

– Jos (rajoituksista luovutaan) valtakunnallisesti 1. toukokuuta, malliemme mukaan voimme olla heinäkuussa uudestaan lähes samassa tilanteessa kuin nyt, sanoi laitoksen johtaja Chris Murray uutiskanava CNN:lle.

Tutkijoiden mukaan uusien tartuntojen määrä pitäisi saada laskettua kaikissa osavaltioissa hyvin pieneksi, ennen kuin rajoituksia voitaisiin ryhtyä purkamaan.

Trump: Elämäni suurin päätös

Trump sanoi lehdistötilaisuudessa perjantaina paikallista aikaa, että päätös rajoitusten höllentämisestä on hänen elämänsä suurin.

– Minun täytyy tehdä päätös, ja toivon luojan tähden, että se on oikea. Mutta epäilemättä tämä on suurin päätös, mitä olen koskaan joutunut tekemään, Trump sanoi.

Trump sanoi, että terveysasiantuntijoiden mielipiteet ovat tärkeimmät, kun hän tekee päätöstä talouden avaamisesta.

Presidentti aikoo tiistaina ilmoittaa jäsenet neuvostoon, joka hoitaa maan avaamista uudelleen. Neuvostoon aiotaan nimittää sekä lääkäreitä, liike-elämän edustajia että poliitikkoja molemmista pääpuolueista.