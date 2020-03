Yhdysvalloissa koronavirus toi pintaan myös taloudellisen eriarvoisuuden – töistä poissa oleminen on taloudellinen riski, johon kaikilla ei ole varaa

Yhdysvalloissa koronaviruksen leviäminen on nostanut pintaan myös maata jakavan taloudellisen eriarvoisuuden.

Esimerkiksi kehotus pysyä poissa töissä flunssaoireiden ilmaannuttua on neuvo, jota kaikilla ei ole varaa noudattaa. Osalla työntekijöistä palkallisia sairauslomapäiviä on vain vähän tai niitä ei ole ollenkaan. Poissaoloajan palkan menetys taas johtaisi taloudelliseen ahdinkoon.

Virus ei kuitenkaan valikoi, muistuttaa uutistoimisto AFP:n haastattelema vieraileva professori Edward Alden WWU-yliopistosta Washingtonista.

– Kukaan amerikkalainen ei ole turvassa, jos köyhällä väestöllä ei ole perusetuuksia, kuten sairauslomaa ja terveydenhoitoa, Alden sanoo.

Esimerkiksi Yhdysvaltain tautikeskus CDC on pyytänyt työnantajilta joustoa työntekijöiden sairauspoissaoloihin.

"Testaus on pettämässä"

Uutiskanava CNN:n mukaan Yhdysvalloissa oli perjantaiaamuun mennessä todettu yhteensä 1 645 koronavirustartuntaa. 41 ihmistä on kuollut viruksen seurauksena.

Yhdysvaltain kansallisen allergia- ja tartuntatautiviraston johtaja Anthony Fauci sanoi torstaina edustajainhuoneen valvontaelimen kuulemisessa, että viruksen testaus maassa on pettämässä. Fauci vastasi edustajalle, joka tivasi, kuka päättää testiin pääsystä Yhdysvalloissa.

– Systeemiä ei ole oikeastaan suunniteltu siihen, mitä me nyt tarvitsemme. Se on pettämässä, Fauci sanoi.

Hän vertasi tilannetta muihin maihin, joissa "kuka tahansa saa testin helposti".

– Meillä tilanne ei ole se. Pitäisikö sen mielestäni olla? Pitäisi, mutta ei ole, Fauci sanoi uutiskanava ABC:n mukaan.

Yhdysvaltojen ilmoittamien tartuntamäärien todenmukaisuutta on epäilty, koska testejä on tehty verrattain vähän. Viallisista testipakkauksista ja hidastavista ohjeistuksista on kirjoittanut esimerkiksi New York Times.

Sanders vaatii maksutonta hoitoa

Presidentti Donald Trump on toistuvasti vähätellyt maansa terveysviranomaisten arvioita viruksen vaarallisuudesta ja leviämisriskistä. Testaukseen presidentti on ottanut kantaa ehdottamalla, että vakuutusyhtiöt voisivat olla perimättä maksua testeistä. Keskiviikkona Trump lupaili ainakin väliaikaista helpotusta sairauden takia kotiin jäävien työntekijöiden asemaan, mutta ei ole toistaiseksi antanut asiasta tarkempia tietoja.

Presidentin tapa käsitellä koronavirusuhkaa on kirvoittanut monissa demokraateissa lähinnä tyrmistyneitä reaktioita. Demokraattien presidenttikisassa kynsin hampain mukana pysyttelevä senaattori Bernie Sanders on omistanut lähes koko poliittisen uransa terveydenhuollon edistämiseen.

– Ei voi olla niin, että maassamme saa hengissä pysymiselle välttämätöntä hoitoa, jos on rahaa maksaa siitä. Jos on työväenluokkaa tai köyhä, päätyy jonon perälle. Se olisi moraalisesti kestämätöntä, Sanders sanoi torstaina julkaisemassaan lausunnossa.

Sandersin mukaan mahdollisen rokotteen tai hoitokeinon olisi oltava maksuton.

Optimisti ennustaa käännekohtaa

Yhdysvalloissa palkallinen sairausloma on yksi kysymyksistä, joissa demokraatit ja republikaanit eivät löydä yhteistä säveltä. Republikaanien mukaan pakollinen palkallinen sairausloma olisi liiallinen taakka työnantajayrityksille.

Edustajainhuoneen puhemiehen, demokraattien Nancy Pelosin mukaan epidemiaa ei saada hillittyä, koska vastuu sairauspäivien taloudellisesta riskistä on jätetty työntekijöille.

– Emme voi taistella koronavirusta vastaan tehokkaasti, ellei jokainen tässä maassa testiä tarvitseva voi luottaa siihen, että he saavat testin maksutta, Pelosi sanoi AFP:n mukaan.

Yhdysvaltain työministeriön viime vuoden tilaston mukaan noin 73 prosentilla yksityisten alojen työntekijöistä on jonkinlainen oikeus palkalliseen sairauslomaan. Osa-aikaisista ja erityisesti hotelli- ja ravintola-aloilla työskentelevistä palkallista sairauslomaa on kuitenkin vain 43 prosentilla.

Professori Aldenin mukaan koronavirusepidemian ajoittuminen Yhdysvaltojen presidentinvaalikamppailun yhteyteen saattaa tehdä sosiaalietuuksista vaaliteeman.

– Saattaa olla otollinen hetki puuttua näihin pitkään huonolla hoidolla olleisiin asioihin. Optimisti minussa uskoo, että tämä voisi olla käännekohta, Alden pohtii.

---

Lähteenä myös AFP.