Yhdysvalloissa koronavirusbileisiin osallistunut kolmekymppinen mies kuoli – asiantuntijat varoittavat virusjuhlista

Yhdysvalloissa 30-vuotias mies on kuollut osallistuttuaan covid-19-bileisiin, jotka järjesti koronaviruksen saanut ihminen, kertoo texasilaisen sairaalan johtava lääkäri.

New York Timesin mukaan koronavirusjuhlien tarkoituksena on yleisemmin ollut testata, onko virus todella olemassa. Niillä on myös yritetty saada immuniteettia taudille. Virusbileiden yleisyydestä ei ole arviota, mutta mediassa on kerrottu muutamista juhlista.

Asiantuntijat ovat varoittaneet koronavirusjuhliin osallistumisesta, sillä myös nuoremmat ihmiset voivat kuolla viruksen seurauksena. Vielä ei myöskään ole varmuutta siitä, antaako viruksen saaminen immuniteettia ja kuinka pitkäksi aikaa, lehti kirjoittaa.