Yhdysvalloissa odotetaan jälleen valtavia mielenosoituksia poliisiväkivaltaa ja rasismia vastaan

Yhdysvalloissa Washingtonissa mielenosoittajajoukot ovat alkaneet kokoontua muun muassa Valkoiselle talolle. Lauantaille odotetaan useita valtavia mielenosoituksia George Floydin kuoleman vuoksi.

Floyd oli musta mies, joka kuoli toukokuun lopulla poliisin painettua häntä polvella niskasta pidätystilanteessa. Kyseistä poliisia syytetään toisen asteen murhasta, mikä Suomessa vastaa tappoa. Kolme muuta poliisia ovat saamassa syytteet avunannosta toisen asteen murhaan. Kaksi poliiseista auttoi pitelemään Floydia. Kolmas seisoi lähettyvillä, mutta ei puuttunut tilanteeseen.

Tapauksesta alkoi valtava poliisiväkivallan ja rasismin vastainen liikehdintä niin Yhdysvalloissa kuin muuallakin maailmassa.

Poliisi on sulkenut suuren alueen Valkoisen talon ympäriltä mielenosoittajilta. Kuuman ja aurinkoisen päivän mielenosoitukseen odotetaan kymmeniätuhansia ihmisiä.

Vieläkin suurempi mielenosoitus on meneillään entisen presidentin Abraham Lincolnin muistomerkillä, ja osa mielenosoittajista on kulkenut kohti Martin Luther King Jr:n muistomerkkiä.

Mielenosoituksia järjestetään myös esimerkiksi New Yorkissa, Miamissa ja Minneapolisissa, jossa Floyd kuoli. Washingtonin mielenosoituksista odotetaan suurimpia sen jälkeen kun protestit reilu viikko sitten alkoivat.

Floydille järjestettiin lauantaina tämän synnyinosavaltiossa Pohjois-Carolinassa muistotilaisuus. Minneapolisissa seremonia pidettiin torstaina.

Uudet esimerkit poliisiväkivallasta lietsovat raivoa

Valkoisen talon ulkopuolella osa mielenosoittajista on kiinnittänyt kuvia Floydista ja muista poliisin tappamista mustista ihmisistä taloa ympäröivään aitaan.

Protestit alkoivat, kun netissä levisi video, jossa valkoinen poliisi painoi Floydia polvella niskasta liki yhdeksän minuutin ajan pidätystilanteessa. Floyd sanoi poliisille, ettei pysty hengittämään. Samaan aikaan ajoittuu myös koronaviruspandemia, joka koettelee erityisesti muita kuin valkoisia: muut etniset ryhmät ovat yliedustettuina sekä koronavirukseen liittyvissä kuolemantapauksissa että työnsä pandemiarajoitusten vuoksi menettäneissä.

Poliisiväkivallasta on tullut esille myös muita esimerkkejä, jotka ovat lietsoneet raivoa. Buffalossa kaksi poliisia määrättiin palkattomalle tauolle työstään, kun heistä tuli julki video, jossa he kohtelivat kovakouraisesti 75-vuotiasta mielenosoittajaa. Vastaavia tapauksia on ollut ainakin Indianapolisissa ja New Yorkissa.

Presidentti Donald Trump ei ole suhtautunut mielenosoituksiin myötämielisesti vaan kutsunut protestoijia muun muassa terroristeiksi. Presidenttiä onkin syytetty jännitteiden kiristämisestä entisestään.

Alkuvaiheessa osa mielenosoituksista yltyi mellakoiksi, minkä vuoksi joissakin kaupungeissa asetettiin ulkonaliikkumiskieltoja. Tilanne on sittemmin kuitenkin rauhoittunut.

"Haluamme hengittää!" - eri puolilla maailmaa kokoonnuttiin vastustamaan rasismia

Rasismia ja poliisiväkivaltaa vastustavia mielenosoituksia on järjestetty myös muun muassa Britanniassa, Puolassa, Portugalissa, Tunisiassa ja Australiassa.

Mielenosoituksia ei ole estänyt edes koronaviruspandemia, jonka vuoksi monissa maissa on voimassa kokoontumisrajoituksia. Esimerkiksi Australiassa pääministeri Scott Morrison oli pyytänyt ihmisiä löytämään jonkin muun keinon osoittaa mieltään, mutta siitä huolimatta kymmenettuhannet ihmiset osallistuivat kokoontumisiin. Myöskään Britanniassa terveysministerin muistutukset koronaviruksen vaaroista eivät lannistaneet kansalaisia.

Lontoossa eräs megafoniin puhuva mielenosoittaja huusi, että on aika hankkiutua eroon institutionaalisesta rasismista. Hän kannusti ihmisiä pukemaan kasvomaskit.

– Näin me huolehdimme toisistamme. Näin pysymme hengissä, hän sanoi.

Tunisiassa sadat mielenosoittajat huusivat haluavansa oikeutta.

– Haluamme hengittää! väkijoukko vaati.

Myös Sydneyn mielenosoituksessa monien kasvomaskeissa luki "en voi hengittää" eli sanat, joita Floyd toisteli poliisin ollessa hänen päällään. Eräässä kyltissä luki "8:46", mikä viittasi aikaan, jonka valkoinen poliisi piti Floydia maata vasten.

Pariisissa Yhdysvaltain suurlähetystön ja Eiffel-tornin liepeille suunnitellut mielenosoitukset poliisi kielsi. Tiistaina Pariisissa järjestettiin yli 20 000 ihmisten mielenosoitus poliisin hallussa vuonna 2016 kuolleen nuoren mustan miehen perheen tueksi.