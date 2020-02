Yhdysvalloissa oikeusministeri kyllästyi Trumpin tviitteihin – haluaa presidentin lopettavan keskeneräisten oikeusjuttujen ruotimisen

Yhdysvalloissa oikeusministeri William Barr on puuttunut presidentti Donald Trumpin tviittailuun. Trump on ottanut tviiteissään kantaa keskeneräisiin rikosprosesseihin, mikä haittaa Barrin mukaan oikeusministeriön työtä. Tviittailu oikeusministeriön rikosjutuista on syytä lopettaa, Barr sanoi ABC Newsin haastattelussa.

– Koen jotkin tviitit ongelmallisiksi. En voi tehdä työtäni täällä ministeriössä, kun jatkuva taustakommentointi horjuttaa asemaani, Barr sanoi.

Keskiössä on erityisesti Trumpin aiemman pitkäaikaisen neuvonantajan Roger Stonen oikeudenkäynti. Oikeus katsoi marraskuussa, että Stone on muun muassa valehdellut kongressille. Hänet tuomittiin viranomaistoiminnan estämisestä, vääristä todistuksista sekä todistajan uhkailusta.

Oikeusministeriön syyttäjät suosittivat tällä viikolla Stonelle 7–9 vuoden vankeusrangaistusta, jonka jälkeen Trump tviittasi pitävänsä suositeltua tuomiota epäreiluna. Neljä syyttäjää vetäytyi tämän jälkeen jutusta.

Barrin presidentin tviitteihin kohdistamaa kritiikkiä voidaan pitää yllättävänä, sillä hänet tunnetaan Trumpin läheisenä tukijana.

Molemmat kieltävät painostuksen

Stonen tapaus liittyy tutkintaan, jossa setvittiin Trumpin presidentinvaalikampanjan Venäjä-kytköksiä. Trumpin ylle tuomion pituuteen puuttuvat tviitit ovat jälleen tuoneet epäilyksiä vallan väärinkäytöstä – vain noin viikkoa sen jälkeen kun senaatti vapautti hänet virkarikossyytteistä.

Barrin puolestaan epäillään taipuneen tuomiokysymyksessä Trumpin painostukseen, sillä presidentin tviittien jälkeen oikeusministeriö alensi suositustaan Stonen tuomion pituudesta. Päätöksen jälkeen Trump vaikutti onnittelevan tviitissään Barria asiaan puuttumisesta.

Trump on kieltänyt yrittäneensä painostaa tviiteillään suosituksen alentamiseen.

Barr puolestaan kielsi ABC Newsin haastattelussa puhuneensa Trumpin kanssa Stonen tuomiosuosituksesta.

– Voin ilokseni sanoa, ettei presidentti ole koskaan pyytänyt minulta mitään yhdessäkään rikosoikeusjutussa.

"Tämä osoittaa, kuinka häiritseviä tviitit voivat olla"

Erityisesti demokraatit ovat ilmaisseet voimakkaan huolensa presidentin toiminnasta ja sen mahdollisista vaikutuksista. Barr onkin suostunut asiassa edustajainhuoneen lakivaliokunnan kuultavaksi maaliskuun lopussa.

Haastattelussa Barr sanoi olleensa "yllättynyt" syyttäjien alkuperäisestä tuomiosuosituksesta. Hän kertoi aikoneensa "korjata ja selkeyttää" sitä seuraavana päivänä, mutta siinä välissä presidentti ehtikin tviitteineen ottaa kantaa asiaan.

– Sen jälkeen kysymys olikin, että jatkaako oikeana pitämällään linjalla vai vetäytyäkö siitä tviitin takia. Tämä tavallaan juuri osoittaa, kuinka häiritseviä tuollaiset tviitit voivat olla, Barr perusteli.

Barr sanoi myös, ettei taivu painostukseen, tuli se sitten "kongressilta, lehtien toimituksista tai presidentiltä".

Roger Stone, 67, on paitsi Trumpin pitkäaikainen neuvonantaja ja yhteistyökumppani myös pitkän linjan poliittinen taustavaikuttaja. Hän aloitti uransa Richard Nixonin kampanja-avustajana. Stonen tuomion pituudesta päättää lopulta tuomari.