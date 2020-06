Yhdysvalloissa päivittäinen koronakuolemien määrä putosi alimmilleen viikkoihin – sunnuntaisin on yleensä kirjattu viikon alhaisin luku

Yhdysvalloissa koronavirukseen liittyvien uusien kuolemien määrä putosi sunnuntaina Johns Hopkinsin yliopiston tilaston mukaan alimmilleen viikkoihin.

Baltimorelaisyliopiston mukaan maassa ilmoitettiin sunnuntain aikana 382 uutta kuolemantapausta. Se on yliopiston tilastoissa vähiten sitten huhtikuun alkupuolen, jolloin päivittäisten kuolemantapausten määrä kääntyi jyrkkään nousuun.

Sunnuntaisin on tosin yleensä ilmoitettu viikon alhaisin päivittäinen lukema erilaisten tilastoinnin viiveiden takia.

Lisäksi lukemat vaihtelevat jonkin verran eri lähteissä. Esimerkiksi tilastosivusto Worldometerin mukaan Yhdysvalloissa olisi sunnuntaina tilastoitu vain noin 330 kuolemaan ja viikko sitten sunnuntaina lukema olisi ollut noin 370.

Yhteensä koronavirukseen liittyviä kuolemia on Yhdysvalloissa jo lähes 116 000, mikä on eniten maailmassa. Parin viime viikon aikana päivittäin on kerrottu yleensä noin 700–1 000 uudesta kuolemasta. Väkilukuun suhteutettuna koronaan liittyviä kuolemia on miljoonaa asukasta kohden 356. Suomessa vastaava suhdeluku on 59.

Koko maailmassa koronavirukseen liittyen on kuollut ainakin lähes 433 000 ihmistä. Tartuntojen määrä lähenee kahdeksaa miljoonaa. Iso osa tartunnan saaneista on jo toipunut viruksen aiheuttamasta taudista.

Päivittäinen tartuntamäärä sitkeästi noin 20 000

Tartuntoja Yhdysvalloissa on yhteensä jo lähes 2,1 miljoonaa. Uusia tartuntoja rekisteröidään edelleen päivittäin noin 20 000. Tilanne on jatkunut samankaltaisena viikkoja.

Kun koronavirukseen takia asettuja rajoitteita ja eristystoimia on osavaltioissa purettu, ovat tartuntamäärät kääntyneet osassa niistä jälleen nousuun.

Presidentti Donald Trumpin hallinnon mukaan taloudelle haitallisten sulkutoimien tielle ei enää pitäisi palata, vaikka pelätty toinen suuri tartunta-aalto toteutuisi.

Todellisten tartunta- ja kuolinmäärien arvioidaan yleisesti olevan tilastoituja suurempia. Kaikkia epäiltyjä tartuntoja ei testata. Lisäksi testauksessa ja esimerkiksi kuolinsyiden kirjaamisessa on suuria maakohtaisia eroja.

-----

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.