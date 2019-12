Yhdysvalloissa puukkoisku juutalaisten hanukkajuhlaan, useita ihmisiä haavoittunut

Yhdysvalloissa New Yorkin osavaltiossa on puukotettu useaa ihmistä juutalaisten hanukkajuhlassa, kertovat useat mediat.

Ortodoksijuutalaisen paikallisen neuvoston Twitter-tilin mukaan ainakin viisi ihmistä on haavoittunut iskussa. Kahden sairaalahoitoon viedyn tilan kerrotaan olevan kriittinen. Yhtä uhreista on puukotettu ainakin kuudesti.

CBS News kirjoittaa, että ainakin neljä olisi viety sairaalahoitoon. Median mukaan on epäselvää, kuinka montaa ihmistä puukotettiin ja kuinka pahoja vammat ovat.

Puukotus tapahtui lauantai-iltana ennen kello kymmentä paikallista aikaa. New York Timesin mukaan tekijä pakeni paikalta ja oli vapaalla jalalla vielä tunti iskun jälkeen. Paikallinen poliisi kertoi puoliltaöin paikallista aikaa, että epäilty tekijä oli otettu kiinni.

Epäilty tunkeutui rabbin kotiin

New York Timesin mukaan isku tapahtui ultraortodoksijuutalaisen rabbin kotona Monseyssä, lähellä New Yorkin kaupunkia. Guardianin mukaan tekopaikka sijaitsee lähellä synagogaa. Alueella asuu merkittävä määrä ultraortodoksijuutalaisia.

– Paikalla oli kymmeniä ihmisiä, neuvoston tiedottaja Yossi Grestner sanoi New York Timesille puhelinhaastattelussa.

CBS New York kirjoittaa, että kasvonsa peittänyt mies olisi tunkeutunut rabbin kotiin ja olisi ottanut esiin viidakkoveitsen. Median tietojen mukaan mies jahtasi ihmisiä, jotka pakenivat juhlasta.

New York Times kirjoittaa, että antisemitistinen eli juutalaisvihamielinen väkivalta on lisääntynyt New Yorkin alueella. New Yorkin kaupungin poliisi lisäsi perjantaina partioita Brooklynissä sen jälkeen, kun viranomaiset kutsuivat lisääntynyttä väkivaltaa hälyttäväksi.

Rocklandin piirikunnassa, jossa Monsey sijaitsee, asuu New York Timesin mukaan 300 000 ihmistä, joista noin 31 prosenttia on juutalaisia.

Kuvernööri: Nollatoleranssi tällaisille vihan teoille

New Yorkin kuvernööri Andrew Cuomo kertoi Twitterissä ohjaavansa osavaltion poliisin viharikosryhmän tutkimaan asian välittömästi. Osavaltion poliisi on hänen mukaansa paikalla auttamassa paikallista poliisia.

Hän painottaa tviitissään, että antisemitismi ja kaikenlaisen kiihkoilu ovat New Yorkin arvojen vastaisia.

– Meillä on ehdottomasti nollatoleranssi tällaisille vihateoille, Cuomo kirjoittaa.

Myös New Yorkin kaupungin pormestari Bill de Blasio tviittasi tapauksesta ja kertoi sen olevan kauhea.

– Niin monilla kaupunkimme juutalaisperheillä on läheisiä suhteita Monseyyn. Emme voi liioitella pelkoa, jota ihmiset nyt tuntevat. Olen puhunut pitkäaikaisten ystävieni kanssa, jotka pelkäävät nyt ensimmäistä kertaa elämässään osoittaa ulkoisia merkkejä juutalaisesta uskostaan, de Blasio sanoi.

New Yorkissa viime aikoina useita antisemiittisiä tapauksia

New Yorkissa on Cuomon mukaan ollut viime aikoina useita juutalaisiin kohdistuneita hyökkäyksiä. Vasta lauantaina päivällä Cuomo ehti ottaa kantaa perjantaina Brooklynissa tapahtuneeseen hyökkäykseen, jonka kohteena oli kolme juutalaista.

Hänen mukaansa perjantainen hyökkäys oli jo kuudes edellisen viikon aikana kaupungissa tapahtunut antisemiittinen tapaus.

– Vastuussa olevat pelkurit yrittävät levittää pelkoa, mutta epäonnistuvat aina. New York seisoo yhtenäisenä antisemitismiä ja vihaa vastaan, hän kommentoi lauantaina päivällä.

Israelilaislehti Haaretzin mukaan iskun tapahtumapaikalla oli vietetty juhlallisuuksia hanukan seitsemännen päivän kunniaksi. Hanukka on juutalaisten kahdeksanpäiväinen valon juhla, jonka vietto alkoi viime sunnuntaina.